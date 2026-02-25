NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Đời sống 25/02/2026 13:47

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy trên phạm vi toàn quốc đối với 6 sản phẩm mỹ phẩm xuất xứ Hàn Quốc do Công ty TNHH Trinh Mỹ chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, do vi phạm quy định về công bố và hồ sơ sản phẩm.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ và công thức sản phẩm.

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã xử phạt Công ty TNHH Trinh Mỹ do kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ, đồng thời công thức sản phẩm thực tế không đúng với hồ sơ công bố đã được phê duyệt.

Đây đều là 6 sản phẩm mỹ phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc do Công ty TNHH Trinh Mỹ chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Theo Cục Quản lý Dược, 6 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Trinh Mỹ bị thu hồi do không đáp ứng yêu cầu về hồ sơ thông tin sản phẩm và sai lệch công thức so với nội dung đã công bố.

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc - Ảnh 1
Một số sản phẩm thuộc diện bị thu hồi 

Theo thông tin từ Người Lao Động, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành các sản phẩm nêu trên, đồng thời tổ chức thu hồi và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty TNHH Trinh Mỹ, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị thu hồi, tổ chức thu hồi trên thị trường và báo cáo kết quả trước ngày 5-3.

Riêng Sở Y tế TPHCM được giao giám sát việc thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm không đạt yêu cầu và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20-3.

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