Lời khai 'lạnh người' chồng dùng dây điện để sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả

Đời sống 25/02/2026 14:15

Ngày 9/2/2026 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trực ban Công an phường tiếp nhận thông tin từ anh L.M.A (SN 2006, quê Cà Mau) báo tin mẹ mình là bà Q.T.Th (SN 1980) bị “điện giật” trọng thương tại phòng trọ (trong khu nhà trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước), đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện 175 ở TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 25/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận đối tượng Lê Văn Thương (SN 1973, ngụ Cà Mau) cùng hồ sơ, tang vật để điều tra về hành vi giết người.

Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo về việc chị Q.T.Th. (SN 1980) bị điện giật tại phòng trọ vào ngày 9/2. Nạn nhân ngụ khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước. Chị Th. trong tình trạng nguy kịch và đang được cấp cứu tại Bệnh viện 175 (TPHCM).

Lời khai 'lạnh người' chồng dùng dây điện để sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả - Ảnh 1
Đối tượng Lê Văn Thương

Lực lượng công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường qua quá trình khám nghiệm hiện trường. Đồ đạc bị xáo trộn và hiện trường có dấu hiệu dàn dựng.

Người thân nghi ngờ chị Th. có dấu hiệu bị tác động chứ không phải tai nạn điện. Thương là chồng nạn nhân bất ngờ rời khỏi bệnh viện khi nghe thông tin này.

Công an phường Bình Phước khẩn trương tổ chức truy tìm. Lực lượng chức năng xác định Thương đã bỏ trốn về quê ở Cà Mau.

Lời khai 'lạnh người' chồng dùng dây điện để sát hại vợ rồi tạo hiện trường giả - Ảnh 2
Số dây điện Thương dùng để tác động vợ 

Theo thông tin từ báo Dân trí, Tổ công tác đã phối hợp Công an xã Khánh An (tỉnh Cà Mau) đưa đối tượng về làm việc. Thương ban đầu quanh co tại cơ quan điều tra. Đối tượng cho rằng vợ gặp tai nạn do dây điện hở.

Đối tượng đã thừa nhận hành vi trước tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng quá trình đấu tranh. Thương cố ý dùng dây điện tác động vào vợ khi nạn nhân đang ngủ. Đối tượng tạo hiện trường giả sau đó nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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