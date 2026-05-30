Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 30/05/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), Chính Quan xuất hiện, tương trợ cho vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần rất nhiều. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì có tinh thần trách nhiệm cao, lại có khả năng lãnh đạo khá tốt, có thể đào tạo trở thành lớp lãnh đạo kế cận.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh nên nhân cơ hội này để phát huy năng lực của mình tốt hơn nữa, cũng như tập trung cao độ vào công việc của mình. Đây là thời điểm khá nhạy cảm, chỉ một sai sót nhỏ của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong tương lai.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), Hỏa sinh Thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc của bạn.  

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Tài là dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của bản mệnh. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi từ cấp trên, đối tác, khách hàng. Bạn bè, người thân cũng có thể cho bạn một khoản tiền làm vốn.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), đường công danh sự nghiệp của tuổi Hợi đang ngày càng rộng mở, sẵn sàng, chỉ cần chờ con giáp này bước tới mà thôi. Bản mệnh là người tài giỏi, lại có tinh thần trách nhiệm cao nên đi đâu cũng được chào đón.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, bạn cảm thấy thái độ của người ấy với mình dạo gần đây không bình thường nhưng chưa tìm ra nguyên nhân tại sao khiến người ấy khác lạ như vậy. Hãy quan sát thêm một thời gian trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào mang tính định tội đối phương nhé.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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