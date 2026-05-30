Thứ cây mọc hoang um tùm ở bờ rào là vị thuốc thơm nức, cực tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 30/05/2026 05:00

Lá lốt không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc mà còn là một 'vị thuốc' dân gian với nhiều công dụng bất ngờ mà không phải ai cũng biết.

Lá lốt là loại cây mềm, hay mọc ở những vùng ẩm thấp, được trồng để làm rau gia vị hoặc trồng lấy thuốc. Trong 100g lá lốt sẽ có chứa 39 calo, 86,5g nước, 4,3g protein, 2,5g chất xơ, 260mg canxi, 980mg photpho, 4.1mg sắt và 34mg vitamin C. Phần rễ của lá lốt có chứa benzyl axetat và phần lá, thân có chứa còn alkaloid và beta-caryophylen.

Bạn có thể dùng lá lốt tươi hoặc cắt nhỏ và mang sấy khô để dùng lâu dài. Nên bảo quản loại lá này ở những nơi khô, thoáng và tránh bị chiếu trực tiếp bởi ánh nắng mặt trời.

Công dụng của lá lốt 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và điều trị chứng đầy bụng, khó tiêu

Nếu bạn vừa có một bữa ăn quá no dẫn đến cảm giác đầy hơi, ậm ạch bụng hoặc bị lạnh bụng đi ngoài, lá lốt chính là giải pháp tự nhiên. Chất xơ dồi dào trong lá lốt còn giúp tăng cường nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn hiệu quả, ngăn ngừa táo bón, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, góp phần điều trị các bệnh về tiêu hóa như táo bón, đầy hơi, khó tiêu.

Giúp giảm đau, kháng viêm

Nhờ đặc tính chống viêm mạnh mẽ, lá lốt được xem là một biện pháp tự nhiên giúp chống lại các cơn đau nhức xương khớp, đau lưng, đau đầu, viêm xoang. Loại lá này còn chứa một số alkaloid như piperine và isoperperine có tác dụng giảm đau, hạ sốt, kháng khuẩn.

Kháng viêm, sát khuẩn, hỗ trợ điều trị viêm nhiễm ngoài da

Với đặc tính kháng viêm và sát khuẩn mạnh mẽ nhờ bộ đôi hoạt chất piperidin và flavonoid, lá lốt là "cứu cánh" tuyệt vời cho làn da bị mụn nhọt hoặc viêm da nhẹ. Sử dụng lá lốt đúng cách sẽ giúp bạn xoa dịu làn da tổn thương một cách an toàn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào các loại kháng sinh tại chỗ. Các chất chống oxy hóa trong lá lốt giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da và làm mờ các vết thâm nám

Cải thiện đau nhức xương khớp

Khả năng làm giảm các cơn đau nhức xương khớp của lá lốt, đặc biệt là chứng đau mỏi do biến đổi thời tiết, đã được kiểm chứng qua kinh nghiệm dân gian lẫn thực tiễn. Cơ chế này đến từ các hoạt chất chống viêm và giảm đau tự nhiên có trong lá, giúp ức chế quá trình viêm sưng, từ đó mang lại giải pháp hỗ trợ an toàn, lành tính cho người bị viêm khớp mãn tính và thoái hóa xương khớp.

Giảm triệu chứng cảm cúm

Lá lốt chứa các hoạt chất như eugenol, caryophyllene, α-humulene,... có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, chống viêm, long đờm, tiêu đờm hiệu quả. Trong khi đó, hàm lượng vitamin C cao trong giá lốt có tác dụng giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại virus gây cảm cúm.

Lưu ý khi sử dụng lá lốt

Mặc dù lá lốt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu sử dụng không đúng cách có thể gây ra những tác dụng không mong muốn. Vì vậy, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Sử dụng với liều lượng hợp lý

Lá lốt có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng. Đối với người bình thường, chỉ nên sử dụng khoảng 50 - 100g lá lốt tươi mỗi ngày để đảm bảo an toàn. Việc sử dụng quá nhiều, đặc biệt là dưới dạng nước sắc hoặc nước uống cô đặc, có thể làm tăng nguy cơ gây nóng trong người hoặc rối loạn tiêu hóa.

Không nên dùng liên tục trong thời gian dài

Lá lốt có tính ấm, nếu sử dụng với tần suất quá dày đặc hoặc liên tục trong nhiều ngày có thể khiến cơ thể tích tụ tính nhiệt, mất cân bằng tiêu hóa. Tốt nhất nên sử dụng lá lốt xen kẽ trong khẩu phần ăn hoặc theo từng đợt ngắn nếu dùng với mục đích hỗ trợ điều trị.

Thận trọng với người có cơ địa nóng hoặc táo bón

Những người thường xuyên bị táo bón, nhiệt miệng, nóng trong người nên hạn chế ăn nhiều lá lốt, đặc biệt dưới dạng nước sắc hoặc ăn sống số lượng lớn. Do lá lốt có tính ấm, khi dùng quá mức sẽ dễ làm trầm trọng thêm các triệu chứng trên, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

