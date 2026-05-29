Thời tiết ngày 29/5: Nắng nóng "hạ nhiệt", mưa dông ở nhiều địa phương kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 55-60%; thời gian nóng từ 11-17 giờ.

Theo thông tin báo Người Lao Động , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/5, nắng nóng ở Bắc Bộ kết thúc với nền nhiệt cao nhất 31-34 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung "hạ nhiệt" nhưng các chuyên gia cảnh báo về mưa rào và dông có thể xảy ra cục bộ.

Dự báo từ ngày 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay 29-5, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/5 đến 3 giờ ngày 29/5 có nơi trên 50 mm như: Hạ Lang (Cao Bằng) 127,6 mm, Lùng Tám (Tuyên Quang) 72,8 mm, Nậm Tăm (Lai Châu) 69,2 mm, Phùng Nguyên (Phú Thọ) 69 mm, Văn Chấn (Lào Cai) 65,8 mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 90mm, An Minh (Kiên Giang) 84,2 mm, Tuy Phong (Lâm Đồng) 58,2mm, Tân Phước 1 (Đồng Tháp) 55,6mm,…

Theo thông tin VOV, dự báo ngày và đêm 29/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, có nơi mưa trên 100mm. Ảnh: Báo VOV.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

