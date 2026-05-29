Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Tâm sự gia đình 29/05/2026 17:45

Kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi sốc ngất. Con gái không cùng huyết thống với cả tôi và vợ. Nghe tin cháu gái mình yêu thương mấy năm không phải ruột thịt với mình, mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ.

Bố mẹ sinh con gái thì lúc nào cũng mong con lớn lên ưa nhìn để được nhiều người yêu mến, sống dễ dàng hơn. Nhưng khi thấy con gái càng lớn càng xinh xắn thì tôi lại nóng ruột hoang mang. Nguyên nhân là vì con bé chẳng có điểm gì giống tôi và vợ, những nét xinh xắn đáng yêu của con khiến tôi băn khăn khó nghĩ. Tôi cứ có linh tính đứa con gái này của mình có gì đó không đúng. Con càng lớn càng trông khác xa người thân, họ hàng khiến tôi nghi vợ ngoại tình.

Sau nhiều ngày bị dằn vặt, tôi âm thầm đem tóc và móng tay của con đi xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm đúng thật là đứa con gái tôi cưng chiều bao lâu nay không hề có quan hệ huyết thống với tôi. Nhưng vì không muốn xảy ra sai lầm nào khiến người trong nhà đau khổ, tôi quyết định làm xét nghiệm lần thứ hai ở một chỗ khác. Kết quả cho ra vẫn như thế, không phải là quan hệ cha con. 

Quá đau khổ khi phải đối mặt với sự thật này, tôi quyết định nói chuyện với vợ, tôi nghĩ rằng vợ phản bội mình và đứa trẻ là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng vợ tôi rất bất ngờ, cô ấy khăng khăng rằng không hề có chuyện ngoại tình với người khác. Vợ tôi đề nghị tôi cùng cô ấy xét nghiệm với con gái một lần nữa.

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả xét nghiệm ADN lần thứ ba khiến cả nhà tôi sốc ngất. Con gái không cùng huyết thống với cả tôi và vợ. Nghe tin cháu gái mình yêu thương mấy năm không phải ruột thịt với mình, mẹ tôi ngất xỉu tại chỗ. Chẳng ngờ được, đứa trẻ xinh đẹp làm cả nhà hãnh diện, yêu quý suốt bao lâu nay lại không có quan hệ huyết thống với gia đình mình.

Có lẽ sau khi vợ tôi sinh con đã có sự nhầm lẫn gì đó, khiến con ruột của tôi bị lạc mất. Giờ chúng tôi quyết định đi tìm lại con ruột của mình nhưng trăn trở không ít. Một là vì chúng tôi nôn nao không biết con đang ở đâu, có đang hạnh phúc với bố mẹ khác không? Hai là vì đứa trẻ chúng tôi đang nuôi sau này lớn lên sẽ thế nào khi biết mình không phải con ruột của bố mẹ? Chúng tôi cũng không thể bỏ rơi con, phải đối xử với con thế nào mới đúng đây?

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tôi chấp nhận ly hôn, ra tòa gặp chồng. Trước ngày ra tòa, tôi bắt đầu dành thời gian để chăm sóc lại bản thân. Sau rất nhiều năm, tôi mới đụng đến bộ trang điểm. Tôi chọn mua một chiếc váy khoe ưu điểm trên cơ thể. Tôi tự tin với vẻ mặn mà của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Kinh hoàng khoảnh khắc xe khách đâm trúng voi trong đêm, 3 người tử vong, 4 người bị thương

Kinh hoàng khoảnh khắc xe khách đâm trúng voi trong đêm, 3 người tử vong, 4 người bị thương

Video 10 phút trước
Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Tâm sự Eva 40 phút trước
Chú chó sống sót, bất ngờ chui ra khỏi tòa nhà bị sập khiến người xem xúc động

Chú chó sống sót, bất ngờ chui ra khỏi tòa nhà bị sập khiến người xem xúc động

Video 1 giờ 10 phút trước
Nửa cuối năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp tài vận lên dốc, chuyển nghèo thành giàu, làm ăn phát đạt

Nửa cuối năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp tài vận lên dốc, chuyển nghèo thành giàu, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nghe tiếng chó sủa, người đàn ông phát hiện con vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trong nhà

Nghe tiếng chó sủa, người đàn ông phát hiện con vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trong nhà

Video 2 giờ 10 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 6 dương lịch, 3 con giáp có tiền của vô biên, hồng phúc dồi dào, hốt trọn lộc lá thiên hạ

Từ nay đến giữa tháng 6 dương lịch, 3 con giáp có tiền của vô biên, hồng phúc dồi dào, hốt trọn lộc lá thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Con gái càng lớn càng xinh chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, kết quả sau 3 lần xét nghiệm ADN khiến cả nhà sốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy mất kiểm soát lao thẳng vào cửa hàng quần áo

Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy mất kiểm soát lao thẳng vào cửa hàng quần áo

Video 3 giờ 10 phút trước
Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 2 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 2 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/5/2026, 3 con giáp may mắn nhất, 'đánh đâu thắng đó', vận may trong tầm tay, đầu tư ắt sinh lời

Đúng ngày mai, thứ Bảy 30/5/2026, 3 con giáp may mắn nhất, 'đánh đâu thắng đó', vận may trong tầm tay, đầu tư ắt sinh lời

Bỏ qua loại rau siêu rẻ này ngoài chợ, bạn đang lãng phí một "thần dược" kéo dài tuổi thọ tự nhiên

Bỏ qua loại rau siêu rẻ này ngoài chợ, bạn đang lãng phí một "thần dược" kéo dài tuổi thọ tự nhiên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Anh trai qua đời nhưng chị dâu chẳng khóc, đến đêm lại biến mất khiến cả xóm xì xầm, tôi bật khóc khi thấy chị làm điều này

Kinh ngạc khi thấy bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ vào nhà tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông

Kinh ngạc khi thấy bố chồng bỗng mua hoa về cắm, bất ngờ vào nhà tôi sốc ngất phát hiện bí mật của ông

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Sau 4 năm bỏ đi mất tăm, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi sốc ngất

Sau 4 năm bỏ đi mất tăm, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi sốc ngất

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà nhét vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ cùng một yêu cầu khiến tôi hoảng hồn

Chăm mẹ chồng liệt giường 1 tháng, bà nhét vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ cùng một yêu cầu khiến tôi hoảng hồn

Nghe hàng xóm nói có người ngồi trước cửa nhà tôi mỗi đêm, tôi hoảng sợ lắp camera rồi bật khóc khi biết là ai

Nghe hàng xóm nói có người ngồi trước cửa nhà tôi mỗi đêm, tôi hoảng sợ lắp camera rồi bật khóc khi biết là ai