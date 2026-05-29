Vệ sinh máy hút mùi bám đầy dầu mỡ: Áp dụng 2 mẹo này sạch bóng trong 5 phút, không cần ngâm rửa

Để tránh tác hại do khói dầu gây ra, nhiều người lắp đặt máy hút mùi trong bếp. Mặc dù máy hút mùi có thể giữ cho nhà bếp sạch sẽ và lưu thông không khí nhưng không thể tránh khỏi một số vết dầu bám dính trên máy hút mùi.

Việc vệ sinh máy hút mùi thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ mùi thức ăn một cách hiệu quả mang tới sự sạch sẽ cho không gian nhà bạn. Bên cạnh đó, nếu bạn không vệ sinh máy hút mùi thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng giảm hiệu suất hoạt động của máy, nghiêm trọng hơn còn thể làm cho thiết bị nhanh hư hỏng hơn. Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của thiết bị mà còn dễ sinh ra nấm mốc, vi khuẩn, gây nguy hiểm đến vệ sinh thực phẩm và sức khỏe con người.

Tuy nhiên, việc làm sạch vết dầu mỡ cứng đầu ở máy hút mùi là một công việc rất rắc rối, đòi hỏi phải tháo rời, ngâm và cọ rửa. Việc này không chỉ tốn thời gian, công sức mà một số vết dầu mỡ cũng không thể làm sạch được. Nhưng bạn đừng lo lắng, dù máy hút mùi bẩn hay dính dầu mỡ đến đâu, chỉ cần dùng máy sấy tóc thổi là nó sẽ sạch sau vài phút.

Cách làm sạch máy hút mùi bằng máy sấy tóc

Bạn có thể dùng máy sấy tóc kết hợp với xà phòng để làm sạch máy hút mùi. Sở dĩ máy sấy tóc có thể làm sạch máy hút mùi là do luồng khí nóng được máy sấy tóc thổi ra có thể làm tăng nhiệt độ của dầu, khiến chuyển động của các phân tử dầu tăng tốc. Điều này làm giảm độ nhớt và sức căng bề mặt của dầu, giúp dầu chảy dễ dàng hơn.

Sau khi đun nóng, vết dầu không còn cứng đầu nữa và thậm chí có thể trượt trực tiếp ra khỏi bề mặt của máy hút mùi. Xà phòng là chất hoạt động bề mặt có khả năng làm sạch mạnh. Các vết dầu mỡ được làm mềm bằng máy sấy tóc và hòa tan bằng xà phòng có thể dễ dàng lau sạch.

Để làm sạch máy hút mùi theo cách này, trước tiên bạn cần chuẩn bị một chiếc máy sấy tóc, một miếng xà phòng, một miếng giẻ và một chậu nước sạch. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, bạn hãy vệ sinh máy hút mùi theo các bước dưới đây:

Bước 1: Điều chỉnh nhiệt độ của máy sấy tóc ở mức không khí nóng, sau đó thổi lên bề mặt của máy hút mùi. Thổi đều từ trên xuống dưới, từ trái sang phải và chú ý giữ một khoảng cách nhất định. Nói chung, chỉ cần thổi khí nóng vài phút là có thể làm mềm vết dầu trên đó.

Bước 2: Nhúng xà phòng vào nước và giữ cho bề mặt xà phòng hơi ẩm. Sử dụng xà phòng để lau bề mặt của máy hút mùi để đảm bảo rằng xà phòng được bôi đều lên máy hút mùi.

Bước 3: Nhúng giẻ vào nước, vắt khô và lau thật mạnh bề mặt cũng như bên trong máy hút mùi. Lúc này các vết dầu, cặn xà phòng sẽ dễ dàng được lau sạch.

Bằng phương pháp này, bạn sẽ không cần tháo rời máy hút mùi, không cần ngâm và tốn thời gian chờ đợi. Chỉ mất vài phút để thổi khí nóng và lau 2-3 lần để máy hút mùi được sạch sẽ.

Vệ sinh máy hút bụi bằng baking soda

Bước 1 tháo lưới lọc: Đầu tiên bạn ngắt nguồn máy hút mùi và nhẹ nhàng tháo tấm lưới lọc dầu mỡ ra khỏi thiết bị sao cho không để hổng các nấc và chốt khóa giữa tấm lưới.

Bước 2 vệ sinh sơ: Bạn dùng vòi nước có áp suất mạnh xịt trực tiếp vào lưới lọc để loại bỏ bớt bụi bẩn và dầu mỡ có trên tấm lưới lọc của máy hút mùi.

Bước 3 ngâm vào hỗn hợp baking soda: Bạn dùng 100ml giấm trắng đun sôi trong một chiếc nồi lớn và pha thêm 2 muỗng baking soda tương đương khoảng 6g. Khi hợp chất đã sôi bạn thả tấm lưới lọc bám dầu mỡ của máy hút mùi vào ngâm trong vòng 5 - 10 phút để quan sát độ mài mòn và phân hủy của các tạp chất.

Bước 4 vệ sinh lưới lọc: Sau khi nước nguội bạn có thể vùng vòi nước và bàn chải để vệ sinh, đánh sạch chúng một cách đơn giản và nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của baking soda và dấm trắng.

Bước 5 vệ sinh các bộ phận còn lại của máy hút mùi: Ở bước này, bạn chỉ cần dùng 1 thìa baking soda pha với lượng dấm hoặc nước cốt chanh vừa đủ, sau đó dùng khăn hoặc miếng mút nhúng vào hỗn hợp và lau nhẹ nhàng, các vết bẩn bám trên những bộ phận còn lại sẽ được lấy đi nhanh chóng.

Bước 6 lau khô và lắp ráp lại: Kết thúc các bước trong quá trình vệ sinh máy hút mùi bằng baking soda bạn nên hong khô hoặc dùng giẻ khô lau sạch các bộ phận của máy lại một lần nữa sau đó lắp vào như ban đầu, lúc này đã có thể cắm nguồn và tiếp tục sử dụng thiết bị như bình thường.

Nên vệ sinh máy hút mùi bao lâu một lần?

Tùy vào tần suất nấu nướng của mỗi gia đình mà thời gian vệ sinh máy hút mùi có thể khác nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo máy hoạt động một cách hiệu quả và bền bỉ, cần vệ sinh máy thường xuyên, sau mỗi ngày nấu thì nên vệ sinh máy hút mùi 1 lần để khử sạch mùi dầu mỡ, mùi ẩm mốc, bụi bẩn két vào thiết bị.

- Đối với tấm lưới lọc: Cần vệ sinh định kỳ 1 tuần/lần.

- Đối với than hoạt tính: Người dùng cần thay mới bộ lọc từ 6 tháng – 1 năm/ lần (tùy theo mức độ sử dụng máy).

- Đối với động cơ: Cần bảo dưỡng động cơ 12 tháng/lần.