Vợ đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói 1 câu chấn động

Tâm sự 30/05/2026 16:30

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi vợ vì sao lại nói thế. Vợ tôi nói cô ấy chỉ muốn đẻ một đứa con trai thôi, giờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không muốn sinh đẻ gì nữa. Tôi nghe mà trong lòng hoang mang lắm.

Vợ tôi đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được con. Nhìn cô ấy đau đớn mà tôi ớn lạnh cả người vì xót xa. Thậm chí nhiều lúc đau quá, vợ tôi phải ngất đi một lúc, khi tỉnh lại càng đau hơn. Bị cơn đau hành hạ thảm thương, vợ tôi van nài tôi cho sinh mổ. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu, vì bả nghĩ đẻ thường sẽ tốt hơn. Trời thương, sau một ngày một đêm thì vợ tôi cũng sinh được.

Sau khi con đầu lòng chào đời, vợ tôi được đưa vào phòng hậu sinh. Thấy con nhỏ xíu nằm trong khăn mà tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi bế con lên mà trong lòng reo vui. Nhưng niềm vui lớn chưa được hưởng trọn thì tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói thều thào của vợ cạnh bên. Tôi giật mình nhớ tới người vợ khổ cực vượt cạn của mình, tôi còn chưa hỏi han cô ấy thế nào. 

Nhưng vợ tôi không hề lên tiếng trách móc chồng vô tâm. Cô ấy gắng gượng như có điều muốn nói lắm. Đến khi nghe được lời thì thầm của vợ, tôi chấn động choáng váng:

Vợ đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói 1 câu chấn động - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Sau đợt này anh đi thắt ống dẫn tinh đi”.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi vợ vì sao lại nói thế. Vợ tôi nói cô ấy chỉ muốn đẻ một đứa con trai thôi, giờ cô ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi nên không muốn sinh đẻ gì nữa. Tôi nghe mà trong lòng hoang mang lắm. Tôi vẫn muốn có thêm con để cả nhà đông vui. Tôi có sức kiếm tiền nuôi vợ con.

Nhưng vợ thở than sinh con vất vả lại nguy hiểm quá, không ai để ý cô ấy chịu đựng thế nào. Ngay cả tôi cũng chỉ quan tâm đến em bé, có hỏi han gì cô ấy đâu. Suốt lúc vợ tôi đau đẻ, những lời van nài của cô ấy cũng chẳng ai nghe. Dù giờ đã qua rồi nhưng vợ tôi vẫn ám ảnh lắm, không muốn sinh thêm lần nào nữa.

Tôi chần chừ nói với vợ hay là dùng biện pháp tránh thai nhưng vợ tôi nhất quyết không đồng ý. Cô ấy muốn tôi thắt ống dẫn tinh để phòng trừ rủi ro. Cô ấy còn làm căng nếu tôi không thực hiện thì đừng hòng gần gũi vợ. Cô ấy khăng khăng không muốn có con lần nào nữa.

Tôi thấy vợ mới đẻ xong còn yếu nên không muốn cô ấy nổi giận. Dù vậy, tôi không thể đi “thắt” như cô ấy muốn. Tôi vẫn còn muốn có thêm con, nhưng giờ tôi phải làm sao để thuyết phục vợ đây?

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Mặc váy cưới bước qua cổng nhà chồng, tôi giật mình khi thấy đứa trẻ chạy tới ôm mình rồi gọi “Mẹ ơi”

Nghe chồng tôi nói, đứa nhỏ im liền, rồi chạy vào nhà, gọi em trai của chồng tôi là chú. Tôi muốn hỏi chồng đứa trẻ đó là ai nhưng vì còn phải tiếp khách nên tôi định sẽ nói chuyện với anh sau.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 6 dương lịch mở ra chương mới cuộc đời, 3 con giáp viên mãn ngời ngời, may mắn 'nở nụ cười', tiền bạc kéo về tràn túi

Nửa đầu tháng 6 dương lịch mở ra chương mới cuộc đời, 3 con giáp viên mãn ngời ngời, may mắn 'nở nụ cười', tiền bạc kéo về tràn túi

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Vợ đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói 1 câu chấn động

Vợ đau đẻ một ngày một đêm mới sinh được, khi tôi vui mừng bế con thì nghe cô nói 1 câu chấn động

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng

Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng nhanh

Qua đêm nay, 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng nhanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Bất ngờ gặp lại vợ cũ, cô ấy vuốt cái bụng đang nhô cao, tiết lộ bí mật khiến tôi choáng váng

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Vừa bước qua tháng 6, 3 con giáp được sao may mắn chiếu rọi, hỷ sự rợp trời, tiền bạc như núi, nằm mát ăn bát vàng

Vừa bước qua tháng 6, 3 con giáp được sao may mắn chiếu rọi, hỷ sự rợp trời, tiền bạc như núi, nằm mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày liên tiếp (30/5 - 3/6), 3 con giáp gặp thời khắc vàng, công danh chạm đỉnh, tiền xài phủ phê, đổi đời giàu sụ

Trong 5 ngày liên tiếp (30/5 - 3/6), 3 con giáp gặp thời khắc vàng, công danh chạm đỉnh, tiền xài phủ phê, đổi đời giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An

Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 56 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp vận khí như 'gấm thêm hoa', tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Thần Tài ghé thăm 3 con giáp này vào đúng 17h chiều nay (30/5/2026), làm ăn lãi đậm, tài lộc bừng sáng, giàu sang chói lọi

Thần Tài ghé thăm 3 con giáp này vào đúng 17h chiều nay (30/5/2026), làm ăn lãi đậm, tài lộc bừng sáng, giàu sang chói lọi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/5/2026: Bật tăng mạnh, đắt hơn thế giới gần 15 triệu đồng

Đi chợ nhớ mua 4 siêu thực phẩm giàu protein hơn cả trứng: Vừa bổ người lại không lo tăng cân

Đi chợ nhớ mua 4 siêu thực phẩm giàu protein hơn cả trứng: Vừa bổ người lại không lo tăng cân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lạ đời chồng dẫn về nhà người đàn ông quyến rũ ở chung với vợ, lý do đằng sau khiến tôi chết lặng

Lạ đời chồng dẫn về nhà người đàn ông quyến rũ ở chung với vợ, lý do đằng sau khiến tôi chết lặng

2 năm sau ly hôn, tôi không ngờ mình lên giường với chồng cũ, câu nói của anh sau đó càng khiến tôi sững người

2 năm sau ly hôn, tôi không ngờ mình lên giường với chồng cũ, câu nói của anh sau đó càng khiến tôi sững người

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang