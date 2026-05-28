Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự 28/05/2026 23:15

Số tiền kia là do cô ta chuyển cho tôi, cô ta còn nói đó là di nguyện trước khi mất của chồng. Chồng cũ trước khi mất đã hối hận vì sống vô trách nhiệm với con suốt 8 năm qua.

Tôi ly hôn chồng đã 8 năm, vì chồng ngoại tình. Sau ngày ly hôn, chồng cũ cưới luôn nhân tình về làm vợ. Cũng từ ngày đó, chồng cũ một lần cũng không đến thăm con, tiền chu cấp càng không có.

Tôi một mình nuôi con, chẳng thèm trách móc đòi hỏi gì chồng cũ. Đã ly hôn rồi thì chỉ có con cái là khổ. Anh ta nghĩ được cho con thì tốt, còn không thì có ép cũng chẳng được. Tôi đi làm cũng kiếm được tiền để nuôi con, càng không cần phải xin vài đồng chu cấp của chồng cũ.

Sau 8 năm ly hôn, tôi bất ngờ nghe tin chồng cũ qua đời vì bệnh nặng. Nhưng anh ta cũng là cha của con tôi, tôi vẫn đưa con đến thắp cho anh ta nén nhang. Chuyện chồng cũ qua đời không làm cuộc sống của mẹ con tôi bị ảnh hưởng. Chỉ có một chuyện lạ là từ sau khi anh ta mất, tháng nào tôi cũng nhận được 10 triệu với nội dung là tiền chu cấp nuôi con.

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu tôi còn nghĩ là ai đó chuyển nhầm nhưng vẫn không thấy ai gọi hỏi. Số tiền đó vẫn nằm trong thẻ của tôi, đến nay đã 5 tháng.

Tôi thấy kì lạ nên gọi hỏi bố mẹ chồng cũ thì họ nói cũng không hề biết. Tôi đành tìm đến nhà vợ mới của chồng cũ. Đến khi nghe cô ta trả lời, tôi không khỏi bất ngờ.

Số tiền kia là do cô ta chuyển cho tôi, cô ta còn nói đó là di nguyện trước khi mất của chồng. Chồng cũ trước khi mất đã hối hận vì sống vô trách nhiệm với con suốt 8 năm qua. Anh ta thấy có lỗi nên muốn sau khi mình ra đi có thể bù đắp cho con. Vì thế, vợ mới của anh ta sẽ đều đặn gửi tiền cho tôi đến khi con tôi đủ 18 tuổi. Số tiền này nằm trong số tiền tiết kiệm 4 tỷ của anh ta trong ngân hàng. Đến khi con tôi 18 tuổi thì cô ta mới được toàn quyền dùng số tiền tiết kiệm này.

Vợ mới của chồng cũ cũng chẳng vui vẻ gì khi tiếp tôi. Đều là vì lời hứa với chồng đã mất nên cô ta mới phải gửi tiền cho tôi. Tôi ra về chỉ thấy nực cười chua chát. Khi còn sống, chồng cũ tiền bạc không thiếu nhưng chưa một lần mua cho con thứ gì đàng hoàng, nuôi con vài triệu cũng tiếc. Giờ khi anh ta mất rồi lại muốn vợ gửi tiền cho con mình. Anh ta làm vậy chỉ để giảm bớt nỗi ân hận tội lỗi của mình, chứ làm gì biết yêu thương con.

Giờ tôi có nên nhận số tiền này không?

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Đến một hôm, tôi nghe người quen nói thấy chồng tôi vào khách sạn với một người phụ nữ. Cô ấy còn chụp hình biển xe của chồng tôi. Tôi tức tốc đi đến địa chỉ khách sạn kia, đúng là xe của chồng tôi đang ở đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "lạnh người"

Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "lạnh người"

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Ngoại tình 4 giờ 33 phút trước
Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Sau ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 29/5/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/5/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 29/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, vạn sự như ý, Mão - Thân đen đủi đủ đường, khó tích tiền bạc

Tử vi thứ Sáu 29/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, vạn sự như ý, Mão - Thân đen đủi đủ đường, khó tích tiền bạc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Không ngờ loại quả 'ngập tràn chất béo' nhưng lại là khắc tinh của cholesterol xấu

Không ngờ loại quả 'ngập tràn chất béo' nhưng lại là khắc tinh của cholesterol xấu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Bồ nhí của chồng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa 1 bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Bồ nhí của chồng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa 1 bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ mà bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ mà bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng có người lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng có người lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang