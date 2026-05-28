Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ mà bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi

Tâm sự 28/05/2026 16:30

Ngoài mẹ tôi ra, những người phụ nữ khác chỉ đến để đòi ông ấy chia tài sản, bắt ông ấy chịu trách nhiệm với con của họ. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc, chỉ biết làm tròn nghĩa vợ chồng.

Mẹ tôi là vợ thứ hai của bố tôi. Lúc nhỏ, tôi thường nghe nhiều người nói những lời ác ý rằng mẹ tôi là người phá hoại gia đình trước đó của bố tôi. Tôi lớn lên dần hiểu rằng ngoài tôi và mẹ thì bố tôi còn một gia đình khác. Nhưng tôi chưa từng biết đến họ, cũng chưa bao giờ bố mẹ nhắc tới. Có lẽ đó là vấn đề nhạy cảm họ không muốn tôi biết, cũng không muốn tôi hỏi tới.

Bố tôi là người đàn ông thành đạt, lo cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì. Nhưng ông không phải là người chồng chung thủy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần thấy mẹ khóc trong phòng ngủ nhưng chẳng biết vì lý do gì.

 

Sau này tôi mới hiểu, đó là những lúc bố ngoại tình bên ngoài. Rất nhiều lần như thế khi còn bé, tôi nhìn thấy những người phụ nữ khác đến nhà tìm mẹ tôi. Họ đòi mẹ tôi ly hôn, buông tha cho bố tôi. Nhưng thật ra bố tôi mới là người chưa bao giờ chịu buông tay bất kì người phụ nữ nào, bao gồm cả mẹ tôi. Ông ấy muốn có tất cả, chẳng muốn bỏ ai.

Đến khi bố tôi mắc bệnh ung thư phổi, chỉ có mẹ tôi ở bên chăm sóc ông ấy suốt 2 năm bị bệnh tật dày vò. Ngoài mẹ tôi ra, những người phụ nữ khác chỉ đến để đòi ông ấy chia tài sản, bắt ông ấy chịu trách nhiệm với con của họ. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc, chỉ biết làm tròn nghĩa vợ chồng.

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ mà bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều chua chát nhất là mẹ tôi ở bên bố mấy mươi năm, chăm sóc ông những năm cuối đời bệnh tật nhưng đến những giây phút hấp hối, người phụ nữ bố tôi muốn gặp lần cuối trước khi đi lại là người vợ đầu tiên của ông. Mẹ tôi phải gọi cho bà ấy rất nhiều lần, như gom hết can đảm còn lại của tuổi già để mời người phụ nữ ấy đến gặp bố tôi một lần sau cùng.

Bố tôi không còn tỉnh táo nhưng vẫn nắm chặt tay người vợ đầu, thều thào nói một câu xin lỗi. Tôi với mẹ đứng ở bên ngoài, chỉ cách vài bước nhưng lại thấy như xa xôi chẳng với tới. Tôi thấy đôi vai của mẹ tôi rung lên. Tôi không biết có bao giờ bố tôi nói xin lỗi với bà chưa, có bao giờ hiểu những giọt nước mắt của bà bao đêm?

Tôi hỏi mẹ sao không giận ba tôi, sao còn khóc đến đau lòng như thế? Có phải mẹ đã chịu đựng nhiều năm như thế là vì tôi không? Mẹ tôi khi đó đã nói:

“Đàn ông chỉ nhớ hoài không quên người vợ đầu tiên họ phản bội. Mẹ là người vợ thứ hai bố con phản bội thì cũng chẳng khác gì những người phụ nữ sau này. Đó là cái giá mẹ phải trả cho những sai lầm khi còn trẻ. Mẹ không sống với ông ấy chỉ vì con, mà còn vì chính mẹ. Là mẹ lựa chọn”.

Ngày bố tôi mất, có hai người phụ nữ tiễn đưa ông ấy. Một người nước mắt dâng nghẹn, một người bình thản như không. Nhưng tôi nghĩ, người nhẹ nhàng nhất chắc là bố tôi. Ông ra đi rồi, tạ lỗi vời người xưa được rồi, liệu có còn vướng bận một người phụ nữ nào khác không?

Nghe hàng xóm nói có người ngồi trước cửa nhà tôi mỗi đêm, tôi hoảng sợ lắp camera rồi bật khóc khi biết là ai

Nghe hàng xóm nói có người ngồi trước cửa nhà tôi mỗi đêm, tôi hoảng sợ lắp camera rồi bật khóc khi biết là ai

Tôi quyết định đi khám rồi chết điếng khi nghe tin mình không thể mang thai. Tôi khóc hết nước mắt, quyết định ly hôn chồng. Chồng tôi là người tốt, tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bắt anh sống cuộc đời không con cháu cả đời này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lựa chọn thực phẩm tự nhiên, an toàn cho sức khỏe gia đình từ góc nhìn của mẹ

Lựa chọn thực phẩm tự nhiên, an toàn cho sức khỏe gia đình từ góc nhìn của mẹ

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Sau 4 năm bỏ đi mất tăm, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi sốc ngất

Sau 4 năm bỏ đi mất tăm, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi sốc ngất

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bồ nhí của chồng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa 1 bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Bồ nhí của chồng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa 1 bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, 3 con giáp Thần Tài ngự trên két, Tài Lộc đảo chiều bùng nổ, quét sạch nợ nần, vươn lên giàu khủng khiếp

Sau hôm nay, 3 con giáp Thần Tài ngự trên két, Tài Lộc đảo chiều bùng nổ, quét sạch nợ nần, vươn lên giàu khủng khiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ mà bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ mà bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Tử vi ngày 13, 14, 15/4 âm lịch, Thần Tài săn đón, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, nằm trên đống vàng, tiền về không kịp nghĩ

Tử vi ngày 13, 14, 15/4 âm lịch, Thần Tài săn đón, 3 con giáp giàu sang chạm đỉnh, nằm trên đống vàng, tiền về không kịp nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng có người lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng có người lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Công an TPHCM bắt hơn 170 đối tượng ma túy, khống chế nhiều đối tượng hung hãn

Công an TPHCM bắt hơn 170 đối tượng ma túy, khống chế nhiều đối tượng hung hãn

Đời sống 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 29/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, vạn sự như ý, Mão - Thân đen đủi đủ đường, khó tích tiền bạc

Tử vi thứ Sáu 29/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, vạn sự như ý, Mão - Thân đen đủi đủ đường, khó tích tiền bạc

Không ngờ loại quả 'ngập tràn chất béo' nhưng lại là khắc tinh của cholesterol xấu

Không ngờ loại quả 'ngập tràn chất béo' nhưng lại là khắc tinh của cholesterol xấu

Giá vàng hôm nay, ngày 28/5/2026: 'Bốc hơi' gần 2 triệu, chính thức về dưới mức 160 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/5/2026: 'Bốc hơi' gần 2 triệu, chính thức về dưới mức 160 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bồ nhí của chồng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa 1 bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Bồ nhí của chồng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa 1 bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng có người lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng có người lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang

Vô tình hỏi chồng của cô bạn thân đúng một câu duy nhất, cả hai chết đứng sốc tận óc khi phát hiện đều bị ‘cắm sừng’ từ lâu

Vô tình hỏi chồng của cô bạn thân đúng một câu duy nhất, cả hai chết đứng sốc tận óc khi phát hiện đều bị ‘cắm sừng’ từ lâu

Giữa đêm khuya vì nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động lạ của chồng

Giữa đêm khuya vì nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động lạ của chồng

Đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước, tôi chết sững nghe thấy giọng phụ nữ vang ra từ phòng ngủ

Đến nhà người yêu chơi nhưng không báo trước, tôi chết sững nghe thấy giọng phụ nữ vang ra từ phòng ngủ

Bị ép lấy con gái sếp, tôi "lật kèo" ngoạn mục và cái kết bất ngờ và cực ngọt

Bị ép lấy con gái sếp, tôi "lật kèo" ngoạn mục và cái kết bất ngờ và cực ngọt