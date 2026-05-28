Từ việc phát hiện một người dương tính với ma túy, Công an TPHCM đã 'lần theo dòng chảy', triệt phá thành công 5 đường dây với hơn 20 phân nhánh tội phạm, bắt giữ 173 đối tượng.

Theo thông tin báo Dân Trí, trưa 28/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM (PC04) cho biết, đơn vụ vừa triệt phá đường dây ma túy, bắt 173 nghi phạm, trong đó có những đối tượng nguy hiểm. Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Đội 5 - PC04 phát hiện đối tượng dương tính với chất ma túy. Nhận định phía sau còn có đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động, PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét cả đường dây.

Từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan. Ảnh: Báo Dân Trí. Các tổ công tác đồng loạt ra quân trên địa bàn các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải và các tỉnh lân cận, liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy, xóa bỏ nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trong các khu dân cư. Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, các đối tượng đã sử dụng bình xịt hơi cay, hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và cản trở lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các tổ công tác của PC04 đã nhanh chóng, kịp thời khống chế thành công các đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay.

Nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện. Ảnh: Báo Dân Trí. Mở rộng điều tra, Công an TPHCM bắt giữ thêm 8 đối tượng liên quan trên địa bàn thành phố Đồng Nai do Võ Văn Sang (ngụ phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động liên thành phố Đồng Nai - TPHCM. Theo thông tin VOV, công an TP.HCM cho biết, từ ngày 9-28/5, chỉ từ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, PC04 đã đấu tranh, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan; khởi tố 150 đối tượng, triệt phá 5 đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm ma túy. Phòng PC04 - Công an TP.HCM đã đấu tranh, bắt giữ và làm việc với 173 đối tượng liên quan. Ảnh: VOV. Các đường dây này do nhiều đối tượng cầm đầu như: Trần Nguyễn Đức Thọ (tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Hoàng Phúc, Vũ Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Trọng Quốc, Mai Quốc Dũng (tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm. Hiện Phòng PC04, Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để truy xét các đầu mối liên quan, triệt phá tận gốc các đường dây ma túy nguy hiểm.

