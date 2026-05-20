Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm nhạc V.Music) và 69 người khác vừa bị Công an TP.HCM bắt vì liên quan ma túy.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số các bị can trên có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Cả hai bị can bị khởi tố tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Công an TP.HCM bắt 71 bị can trong đường dây ma túy - Ảnh: Công an TP.HCM Theo đó, qua công tác điều tra vụ án "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phát hiện trên địa bàn TP trong quý 1năm nay, Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng. Từ đó Phòng PC04 đã xác lập chuyên án truy xét để tập trung áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Ca sĩ Long Nhật VÀ à Sơn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP.HCM Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội gồm: Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Công an TP.HCM cho biết việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an TP: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Nóng: 3 người trong gia đình tử vong bất thường, trên người nhiều vết thương Tối 19/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân ba người trong một gia đình tử vong bất thường tại xã Hậu Thạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-bat-ca-si-long-nhat-va-ca-si-son-ngoc-minh-vi-lien-quan-ma-tuy-760059.html