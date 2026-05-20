Dương Mịch tái hiện nét đẹp nữ nhân Bắc Ngụy trong dự án bom tấn cổ trang

Sao quốc tế 20/05/2026 13:00

Loạt khoảnh khắc hậu trường mới nhất của dự án bom tấn cổ trang Giang Sơn Đại Đồng vừa được hé lộ, ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm truyền thông. Trong đó, phong cách trang điểm và phục trang mang đậm hơi thở lịch sử trong tạo hình của Dương Mịch trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của người hâm mộ.

Trong dự án bom tấn cổ trang Giang Sơn Đại Đồng vừa được hé lộ, Dương Mịch khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với hai vùng má hồng rực nổi bật. Kiểu trang điểm "mặt hoa da phấn" kết hợp với dấu ấn hồng hoa trên má này không phải là sự sáng tạo ngẫu hứng của tổ tạo hình.

Thực tế, đây là cách làm đẹp đặc trưng của phụ nữ tộc Tiên Ti dưới thời Bắc Ngụy, được mô phỏng chuẩn xác từ các bức tượng cổ được khai quật tại vùng Đại Đồng. Việc trung thành với nguyên tác lịch sử trong tạo hình của Dương Mịch bước đầu nhận được điểm cộng lớn từ những khán giả yêu thích dòng phim chính luận.

Bên cạnh lối trang điểm độc lạ, trang phục của nàng tiểu hoa đán cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Cô khoác lên mình bộ trang phục sắc trắng chủ đạo kết hợp cùng áo choàng lông dày dặn, mô phỏng lối ăn mặc giữ ấm vương giả của các bộ tộc phương Bắc. Chiếc mũ đội đầu đính kết phụ kiện vàng tinh xảo giúp tôn lên khí chất đài các, quyền uy. Sự đầu tư tỉ mỉ cho tạo hình của Dương Mịch cho thấy sự nghiêm túc của đoàn phim trong việc tái hiện không gian nhung lụa vương triều một cách chân thực nhất.

Không chỉ gây ấn tượng về phần nhìn, vai diễn lần này còn là bài toán khó đòi hỏi thực lực diễn xuất chiều sâu của người đẹp họ Dương. Trong tác phẩm này, cô cùng lúc hóa thân vào hai cuộc đời có số phận đan xen chặt chẽ: nàng công chúa Phùng Thụy của nước Bắc Yến và người phụ nữ quyền lực Phùng Yên Nhi (Phùng Thái hậu). Từ thân phận một kẻ tôi tớ, nhân vật này sẽ từng bước bước lên đỉnh cao quyền lực, trở thành vị "Thiên cổ nhất hậu" đứng sau sự hưng thịnh của vương triều Thác Bạt. Sự thăng trầm của nhân vật từ thời thiếu nữ đến khi buông rèm nhiếp chính chính là lý do tạo hình của Dương Mịch có sự thay đổi rõ rệt qua từng giai đoạn bấm máy.

Giang Sơn Đại Đồng là dự án trọng điểm do Tencent đầu tư với số vốn khổng lồ lên đến 300 triệu Nhân dân tệ. Phim được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Lưu Dương, quy tụ dàn sao thực lực như Lưu Học Nghĩa, Hồ Quân.

Khác với các lối mòn tranh đấu hay đại chiến bờ cõi thông thường, kịch bản tập trung sâu vào giai đoạn kiến thiết, hòa hợp văn hóa các sắc tộc sau thời chiến. Chính vì tính chất chính kịch nghiêm túc này, sự lột xác trong tạo hình của Dương Mịch được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp cô khẳng định lại vị thế và chuyển mình thành công sang phái diễn viên thực lực.

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Theo truyền thông Trung Quốc, danh sách đề cử chính thức của giải Bạch Ngọc Lan 2026 dự kiến được công bố vào cuối tháng 5. Hiện mọi thông tin liên quan đến cuộc cạnh tranh giữa Dương Mịch và Dương Tử vẫn dừng ở mức tin đồn trên mạng xã hội.

