Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Sao quốc tế 17/05/2026 16:15

Theo truyền thông Trung Quốc, danh sách đề cử chính thức của giải Bạch Ngọc Lan 2026 dự kiến được công bố vào cuối tháng 5. Hiện mọi thông tin liên quan đến cuộc cạnh tranh giữa Dương Mịch và Dương Tử vẫn dừng ở mức tin đồn trên mạng xã hội.

Truyền thông Trung Quốc xôn xao việc hội đồng bình chọn Giải Bạch Ngọc Lan 2026 tranh luận giữa hai cái tên Dương Mịch và Dương Tử cho một suất đề cử Thị hậu. Được biết, số phiếu bình chọn dành cho hai nữ diễn viên được cho là liên tục ngang nhau, khiến danh sách đề cử chưa thể chốt ở thời điểm hiện tại.

Trong mùa giải năm nay, Dương Mịch nhận được nhiều sự chú ý nhờ bộ phim "Sinh vạn vật". Tác phẩm đánh dấu sự thay đổi hình tượng của nữ diễn viên khi cô vào vai một người phụ nữ nông thôn với tạo hình giản dị, khác xa phong cách sang trọng quen thuộc trước đây.

Nhiều khán giả đánh giá đây là nỗ lực làm mới hình ảnh của Dương Mịch sau nhiều năm gắn với dòng phim thần tượng. Thành tích rating cùng độ thảo luận của phim cũng được fan hâm mộ xem là lợi thế lớn giúp cô có cơ hội tiến vào danh sách đề cử.

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026 - Ảnh 1

Trong khi đó, Dương Tử gây chú ý với dự án "Cây sinh mệnh". Bộ phim được ghi hình trong thời gian dài tại khu vực cao nguyên, với hơn 180 ngày quay ngoại cảnh.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là một trong những dự án mà Dương Tử đầu tư nhiều tâm sức nhất trong vài năm gần đây. Nữ diễn viên được khen ngợi nhờ diễn xuất cảm xúc và khả năng nhập vai ổn định.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ hai bên cũng liên tục tranh luận về khả năng giành đề cử Thị hậu của thần tượng. Fan của Dương Mịch nhấn mạnh yếu tố đột phá hình tượng và sức hút truyền thông, trong khi fan của Dương Tử cho rằng nữ diễn viên xứng đáng được công nhận nhờ chất lượng diễn xuất và sự nghiêm túc với nghề.

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026 - Ảnh 2

Ngoài hai cái tên nói trên, đường đua Thị hậu năm nay còn được dự đoán rất cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh hay Ngô Việt.

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