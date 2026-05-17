Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Sao quốc tế 17/05/2026 16:15

Theo truyền thông Trung Quốc, danh sách đề cử chính thức của giải Bạch Ngọc Lan 2026 dự kiến được công bố vào cuối tháng 5. Hiện mọi thông tin liên quan đến cuộc cạnh tranh giữa Dương Mịch và Dương Tử vẫn dừng ở mức tin đồn trên mạng xã hội.

Truyền thông Trung Quốc xôn xao việc hội đồng bình chọn Giải Bạch Ngọc Lan 2026 tranh luận giữa hai cái tên Dương Mịch và Dương Tử cho một suất đề cử Thị hậu. Được biết, số phiếu bình chọn dành cho hai nữ diễn viên được cho là liên tục ngang nhau, khiến danh sách đề cử chưa thể chốt ở thời điểm hiện tại.

Trong mùa giải năm nay, Dương Mịch nhận được nhiều sự chú ý nhờ bộ phim "Sinh vạn vật". Tác phẩm đánh dấu sự thay đổi hình tượng của nữ diễn viên khi cô vào vai một người phụ nữ nông thôn với tạo hình giản dị, khác xa phong cách sang trọng quen thuộc trước đây.

Nhiều khán giả đánh giá đây là nỗ lực làm mới hình ảnh của Dương Mịch sau nhiều năm gắn với dòng phim thần tượng. Thành tích rating cùng độ thảo luận của phim cũng được fan hâm mộ xem là lợi thế lớn giúp cô có cơ hội tiến vào danh sách đề cử.

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026 - Ảnh 1

Trong khi đó, Dương Tử gây chú ý với dự án "Cây sinh mệnh". Bộ phim được ghi hình trong thời gian dài tại khu vực cao nguyên, với hơn 180 ngày quay ngoại cảnh.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là một trong những dự án mà Dương Tử đầu tư nhiều tâm sức nhất trong vài năm gần đây. Nữ diễn viên được khen ngợi nhờ diễn xuất cảm xúc và khả năng nhập vai ổn định.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ hai bên cũng liên tục tranh luận về khả năng giành đề cử Thị hậu của thần tượng. Fan của Dương Mịch nhấn mạnh yếu tố đột phá hình tượng và sức hút truyền thông, trong khi fan của Dương Tử cho rằng nữ diễn viên xứng đáng được công nhận nhờ chất lượng diễn xuất và sự nghiêm túc với nghề.

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026 - Ảnh 2

Ngoài hai cái tên nói trên, đường đua Thị hậu năm nay còn được dự đoán rất cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh hay Ngô Việt.

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Từ một diễn viên nhí bước chân vào làng giải trí khi còn rất nhỏ, Dương Mịch giờ đây đã trở thành một trong những gương mặt quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất của showbiz Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Dương Mịch bị bỏng mặt vì sử dụng mặt nạ hơi nước

Dương Mịch bị bỏng mặt vì sử dụng mặt nạ hơi nước

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Dương Mịch gây tranh luận khi vào vai thiếu nữ trong phim mới

Dương Mịch gây tranh luận khi vào vai thiếu nữ trong phim mới

Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim cổ trang mới 'Giang Sơn Đại Đồng'

Hé lộ tạo hình của Dương Mịch trong phim cổ trang mới 'Giang Sơn Đại Đồng'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Dương Mịch và Dương Tử 'cạnh tranh' suất đề cử Thị hậu ở Bạch Ngọc Lan 2026

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Kể từ ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, bùng nổ tài lộc, 3 con giáp được Thần Tài 'sủng ái', tiền bạc nhiều vô kể, ung dung mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 18/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 18/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Lũ lên bất ngờ trong đêm, cuốn xe khách chở 20 người trôi trăm mét ở Cao Bằng

Lũ lên bất ngờ trong đêm, cuốn xe khách chở 20 người trôi trăm mét ở Cao Bằng

Xã hội 4 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 18/5/2026, 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Giá vàng hôm nay, ngày 17/5/2026: Lao dốc cực mạnh, người mua lỗ đến 7 triệu đồng sau 1 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 17/5/2026: Lao dốc cực mạnh, người mua lỗ đến 7 triệu đồng sau 1 tuần

Tử vi thứ Hai 18/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Hai 18/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Đào sau nhiều năm gánh nợ 'khủng' thay chồng

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn hàng đầu khen ngợi trước khi tạm dừng đóng phim

Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn hàng đầu khen ngợi trước khi tạm dừng đóng phim

Vì sao Trương Lăng Hách khiến giá cổ phiếu công ty điện gió tăng mạnh?

Vì sao Trương Lăng Hách khiến giá cổ phiếu công ty điện gió tăng mạnh?

Dương Dương áp lực thay đổi hình ảnh khi tái xuất với 'Vũ lâm linh'

Dương Dương áp lực thay đổi hình ảnh khi tái xuất với 'Vũ lâm linh'

Lưu Vũ Ninh lên tiếng cầu xin người hâm mộ không làm phiền đoàn phim

Lưu Vũ Ninh lên tiếng cầu xin người hâm mộ không làm phiền đoàn phim