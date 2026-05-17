Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz

Sao quốc tế 17/05/2026 15:39

Từ một diễn viên nhí bước chân vào làng giải trí khi còn rất nhỏ, Dương Mịch giờ đây đã trở thành một trong những gương mặt quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất của showbiz Hoa ngữ.

Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên không chỉ duy trì được độ nổi tiếng mà còn từng bước khẳng định vị thế của mình trong bộ máy quản lý ngành giải trí Trung Quốc.

Mới đây, thông tin Dương Mịch được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Công tác Ngành Công nghiệp Mới nổi thuộc Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng của cô đã vượt xa phạm vi của một ngôi sao giải trí thông thường.

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz - Ảnh 1

Với vai trò mới, Dương Mịch hiện nắm giữ tổng cộng 5 chức vụ có sức ảnh hưởng trong ngành. Điều này lập tức tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Người hâm mộ cho rằng đây là thành quả xứng đáng cho nhiều năm cống hiến không ngừng nghỉ của cô.

Trong khi đó, một số ý kiến khác lại bày tỏ sự hoài nghi, cho rằng việc kiêm nhiệm quá nhiều vị trí có thể khiến nữ diễn viên khó cân bằng công việc và ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động. Điều đáng chú ý là ban lãnh đạo của ủy ban lần này quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong giới giải trí Trung Quốc, từ các nghệ sĩ kỳ cựu đến những ngôi sao hàng đầu hiện nay.

Suốt nhiều năm qua, Dương Mịch luôn là nhân vật gây tranh cãi của showbiz Trung Quốc. Dù sở hữu độ phủ sóng cực lớn, liên tục xuất hiện trong các hợp đồng thời trang đình đám và thường xuyên trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, nữ diễn viên vẫn nhiều lần bị gắn với danh xưng “ngôi sao mạng” thay vì một diễn viên thực lực.

Dương Mịch được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch, tiếp tục khẳng định vị thế trong Cbiz - Ảnh 2

Không ít khán giả cho rằng khi nhắc tới Dương Mịch, công chúng thường nhớ đến đời tư, phong cách thời trang hay sức hút truyền thông hơn là các vai diễn của cô.

Diễn xuất của nữ diễn viên cũng liên tục nhận về những đánh giá trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá cô có thần thái linh hoạt, giàu năng lượng, trong khi nhiều người khác lại cho rằng cách thể hiện nhân vật của cô chưa có nhiều đột phá qua các năm.

Tuy nhiên, việc được bổ nhiệm vào vị trí quản lý lần này phần nào cho thấy ngành giải trí Trung Quốc đang nhìn nhận lại vai trò của những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn. Sự nổi tiếng, nếu đi kèm năng lực và đóng góp thực tế, không còn bị xem là yếu tố đối lập với tính chuyên môn.

Nhiều người từng cho rằng các “diễn viên lưu lượng” chỉ có giá trị thương mại mà thiếu vị thế chuyên nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, trường hợp của Dương Mịch đang cho thấy ranh giới đó dần bị xóa nhòa. Khi sở hữu sức ảnh hưởng đủ lớn cùng khả năng thích nghi và phát triển bền bỉ, những nghệ sĩ nổi tiếng hoàn toàn có thể bước vào trung tâm quyền lực của showbiz.

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Dương Mịch năm 17 tuổi từng được Thành Long trích cát xê gửi tặng

Câu chuyện diễn ra vào năm 2003, khi Dương Mịch mới 17 tuổi và chưa nổi tiếng. Thời điểm đó, nữ diễn viên tham gia ghi hình quảng cáo xe máy cùng Thành Long khi ấy đã là ngôi sao hành động nổi tiếng quốc tế.

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