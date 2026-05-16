Hà Tuệ tiết lộ tên con trai sau khi được Trần Vỹ Đình gọi là vợ

Từ một cục nhỏ bé xíu lúc ban đầu, đến bây giờ đã hoạt bát nép vào lòng tôi, những ngày tháng vụn vặt mà bận rộn cứ thế thoáng chốc trôi qua, vậy mà đã hơn 200 ngày rồi. Tôi đặc biệt trân trọng khoảng thời gian hiện tại, khi con vẫn chưa biết cãi lời hay tranh cãi với tôi”. Hà Tuệ cũng chia sẻ quan điểm về việc nuôi con, cô cho biết bản thân sẽ không bắt con phải sống theo kỳ vọng của mình. “Chỉ cần con được tự do, độc lập, bình an và vui vẻ là đủ rồi”, siêu mẫu nói.

Hà Tuệ tiết lộ, tên thân mật của con trai là “Tiểu Win” (hoặc Vincent), đồng thời chia sẻ những cảm xúc sau khi trở thành mẹ. Nữ siêu mẫu xúc động viết: “Mãi đến khi Tiểu Win đến bên tôi, tôi mới thật sự hiểu được tình yêu của mẹ là sự hy sinh không giữ lại điều gì cho riêng mình.

“Thiên thần" Victoria's Secret khẳng định việc trở thành mẹ là điều may mắn, đồng thời giúp cô hiểu rõ sự vất vả của mẹ mình hơn: “Mỗi ngày kể từ khi làm mẹ, tôi cũng càng yêu mẹ hơn”.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Hà Tuệ chỉ khoe cận cảnh đôi tay và bàn chân mũm mĩm của con trai chứ không để lộ gương mặt bé.

Tông màu nhẹ nhàng cùng bố cục tinh tế khiến khung hình mang cảm giác chữa lành, được nhiều cư dân mạng khen ngợi là “tràn đầy không khí ấm áp”. Bản thân Hà Tuệ có một tấm ảnh lộ mặt mộc, tựa bên con với nụ cười nhẹ trên môi.

Nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ bất ngờ thông báo sự ra đời của con trai đầu lòng vào tháng 10.2025. Hai người vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020 nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận.

Bài đăng về con trai cũng là lần đầu tiên Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ công khai mối quan hệ tình cảm. Song, họ vẫn chưa làm rõ việc đã đăng ký kết hôn hay chưa.

Trong cuộc phỏng vấn cuối tháng 4, Trần Vỹ Đình lần đầu gọi Hà Tuệ là “vợ”. Anh nhớ lại lần đầu tiên tự thử nghe tim thai, vì ban đầu không tìm thấy nhịp tim nên rất hoảng loạn. Đến khi nghe thấy tiếng tim đập, anh mới thật sự cảm nhận được sự kỳ diệu của một sinh mệnh.

Trần Vỹ Đình từng bối rối khi biết mình sắp trở thành cha, anh nghi ngờ liệu bản thân có đủ khả năng đảm nhận vai trò này hay không.

Nam diễn viên còn cho biết, quá trình sinh con của Hà Tuệ không suôn sẻ, khiến anh “lo lắng, bất an hơn cả việc đóng những cảnh nguy hiểm”. Mãi đến khi “mẹ tròn con vuông”, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài những khó khăn trong lúc sinh, hành trình hồi phục sau sinh của Hà Tuệ cũng đầy thử thách. Sau một tháng ở cữ, Hà Tuệ được phát hiện còn sót mô trong buồng tử cung, nên phải trải qua ca phẫu thuật nạo tử cung lần hai. Trong vòng hai tháng sau sinh, nữ siêu mẫu liên tiếp bị nhiễm trùng đường ruột và dạ dày hai lần, cảm cúm nặng một lần, đồng thời gặp các vấn đề sức khỏe như rụng tóc, rụng lông mày và lông mi. Tuy nhiên, Hà Tuệ từ chối hình tượng “người mẹ hoàn hảo”, đồng thời kêu gọi xã hội quan tâm hơn đến những khó khăn mà các sản phụ phải đối mặt.