Hà Tuệ tiết lộ tên con trai sau khi được Trần Vỹ Đình gọi là vợ

Sao quốc tế 16/05/2026 16:16

Mới đây, siêu mẫu Hà Tuệ đăng loạt ảnh chụp cùng con trai và cho biết mình vừa đón Ngày của Mẹ đầu tiên trong đời.

Hà Tuệ tiết lộ, tên thân mật của con trai là “Tiểu Win” (hoặc Vincent), đồng thời chia sẻ những cảm xúc sau khi trở thành mẹ. Nữ siêu mẫu xúc động viết: “Mãi đến khi Tiểu Win đến bên tôi, tôi mới thật sự hiểu được tình yêu của mẹ là sự hy sinh không giữ lại điều gì cho riêng mình.

Từ một cục nhỏ bé xíu lúc ban đầu, đến bây giờ đã hoạt bát nép vào lòng tôi, những ngày tháng vụn vặt mà bận rộn cứ thế thoáng chốc trôi qua, vậy mà đã hơn 200 ngày rồi. Tôi đặc biệt trân trọng khoảng thời gian hiện tại, khi con vẫn chưa biết cãi lời hay tranh cãi với tôi”. Hà Tuệ cũng chia sẻ quan điểm về việc nuôi con, cô cho biết bản thân sẽ không bắt con phải sống theo kỳ vọng của mình. “Chỉ cần con được tự do, độc lập, bình an và vui vẻ là đủ rồi”, siêu mẫu nói.

“Thiên thần" Victoria's Secret khẳng định việc trở thành mẹ là điều may mắn, đồng thời giúp cô hiểu rõ sự vất vả của mẹ mình hơn: “Mỗi ngày kể từ khi làm mẹ, tôi cũng càng yêu mẹ hơn”.

Hà Tuệ tiết lộ tên con trai sau khi được Trần Vỹ Đình gọi là vợ - Ảnh 1

Trong loạt ảnh được đăng tải, Hà Tuệ chỉ khoe cận cảnh đôi tay và bàn chân mũm mĩm của con trai chứ không để lộ gương mặt bé.

Tông màu nhẹ nhàng cùng bố cục tinh tế khiến khung hình mang cảm giác chữa lành, được nhiều cư dân mạng khen ngợi là “tràn đầy không khí ấm áp”. Bản thân Hà Tuệ có một tấm ảnh lộ mặt mộc, tựa bên con với nụ cười nhẹ trên môi.

Nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ bất ngờ thông báo sự ra đời của con trai đầu lòng vào tháng 10.2025. Hai người vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020 nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận.

Bài đăng về con trai cũng là lần đầu tiên Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ công khai mối quan hệ tình cảm. Song, họ vẫn chưa làm rõ việc đã đăng ký kết hôn hay chưa.

Hà Tuệ tiết lộ tên con trai sau khi được Trần Vỹ Đình gọi là vợ - Ảnh 2

Trong cuộc phỏng vấn cuối tháng 4, Trần Vỹ Đình lần đầu gọi Hà Tuệ là “vợ”. Anh nhớ lại lần đầu tiên tự thử nghe tim thai, vì ban đầu không tìm thấy nhịp tim nên rất hoảng loạn. Đến khi nghe thấy tiếng tim đập, anh mới thật sự cảm nhận được sự kỳ diệu của một sinh mệnh.

Trần Vỹ Đình từng bối rối khi biết mình sắp trở thành cha, anh nghi ngờ liệu bản thân có đủ khả năng đảm nhận vai trò này hay không.

Nam diễn viên còn cho biết, quá trình sinh con của Hà Tuệ không suôn sẻ, khiến anh “lo lắng, bất an hơn cả việc đóng những cảnh nguy hiểm”. Mãi đến khi “mẹ tròn con vuông”, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài những khó khăn trong lúc sinh, hành trình hồi phục sau sinh của Hà Tuệ cũng đầy thử thách. Sau một tháng ở cữ, Hà Tuệ được phát hiện còn sót mô trong buồng tử cung, nên phải trải qua ca phẫu thuật nạo tử cung lần hai. Trong vòng hai tháng sau sinh, nữ siêu mẫu liên tiếp bị nhiễm trùng đường ruột và dạ dày hai lần, cảm cúm nặng một lần, đồng thời gặp các vấn đề sức khỏe như rụng tóc, rụng lông mày và lông mi. Tuy nhiên, Hà Tuệ từ chối hình tượng “người mẹ hoàn hảo”, đồng thời kêu gọi xã hội quan tâm hơn đến những khó khăn mà các sản phụ phải đối mặt.

Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình

Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình

Mới đây, cặp đôi Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ gây bão mạng xã hội khi được bắt gặp khoác tay nhau đi dạo phố. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện công khai cùng nhau kể từ khi thông báo có con.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Vỹ Đình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình

Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Con trai của siêu mẫu Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình đã có hợp đồng nghệ sĩ khi mới 3 tháng tuổi

Con trai của siêu mẫu Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình đã có hợp đồng nghệ sĩ khi mới 3 tháng tuổi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 3 giờ 31 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?