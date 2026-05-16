Công an vào cuộc vụ 2 nhóm thanh niên ẩu đả, cô gái gục trên vỉa hè ở Hà Nội

Ngày 16/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trên phố Huế (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo thông tin từ VietNamNet, sự việc xảy ra đêm 15/5. Thời điểm này hai nhóm thanh niên bất ngờ lao vào xô xát nhau trên đường. Công an xác minh vụ cô gái tố bị nhóm nam nữ đi Lexus hành hung giữa đường phố

Trong lúc hỗn chiến, một cô gái bị đánh nằm gục xuống vỉa hè. Sau đó một số nam thanh niên vẫn tiếp tục lao vào đánh nhau loạn xạ. Sự việc khiến khu vực trở nên hỗn loạn.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh đã can ngăn, đồng thời trình báo cơ quan công an và gọi xe đưa cô gái đi cấp cứu. Toàn bộ sự việc được người dân dùng điện thoại ghi lại.

Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết công an đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ ẩu đả, làm rõ danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định.

