Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Đời sống 16/05/2026 09:15

Hôm nay, ngày 16/5/2026 giá vàng thế giới giảm mạnh khi thị trường lo ngại lạm phát gia tăng và khả năng Mỹ tăng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Theo báo Thanh Niên, sáng nay (16/5), giá vàng trong nước đồng loạt giảm khi thế giới tiếp tục đi lùi. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 500.000 đồng, mua vào còn 160,5 triệu đồng/lượng, bán ra 163,5 triệu đồng. Tương tự, Công ty Phú Quý giảm 500.000 đồng khi mua vàng miếng SJC còn 160,5 triệu đồng và bán ra 163,5 triệu đồng; Công ty Doji cũng giảm 500.000 đồng, đưa giá mua vàng miếng SJC xuống 160,5 triệu đồng, bán ra 163,5 triệu đồng; Công ty Mi Hồng giảm 200.000 đồng khi mua vàng miếng SJC 160,8 triệu đồng và bán ra 163,8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tại Công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng khi còn mua vào 160,3 triệu đồng, bán ra 163,3 triệu đồng; Phú Quý giảm 500.000 đồng khi mua vào xuống 160,5 triệu đồng, bán ra 163,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh - Ảnh 1
Giá vàng trong nước lao dốc. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 16/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 4.541 USD/ounce, giảm 79 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.620 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm ngày 15/5 (4.662 USD/ounce), thì giá vàng hôm nay đã mất tới 121 USD/ounce, tương đương mức giảm hơn 2,5%.

Sự sụt giảm mạnh của vàng xuất phát từ hy vọng về tiến triển ngoại giao ở Trung Đông nhanh chóng tan vỡ.

Các nhà đầu tư một lần nữa thất vọng khi không có dấu hiệu đáng kể nào về việc chấm dứt xung đột Mỹ - Iran cũng như việc mở lại eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Hậu quả là giá dầu thô tiếp tục leo thang, đẩy mạnh lo ngại lạm phát nóng lên tại nhiều nền kinh tế lớn.

Các nhà giao dịch hiện đang dự đoán 65% Mỹ sẽ nâng lãi suất vào cuối năm 2026 nhằm kiềm chế lạm phát. Đây được xem là yếu tố then chốt gây áp lực lên thị trường vàng.

Khi lãi suất tăng, đồng USD thường mạnh lên, làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư tổ chức. Đồng thời, lãi suất cao cũng khiến tâm lý chấp nhận rủi ro suy giảm, hạn chế nhu cầu đầu cơ vàng.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định vàng đang chịu sức ép kép từ giá trị đồng USD mạnh và lãi suất trái phiếu Mỹ tăng. Trong bối cảnh không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong tuần tới, giá vàng sẽ tiếp tục biến động chủ yếu theo diễn biến của giá dầu và tình hình địa chính trị Trung Đông.

Hôm nay, ngày 15/5/2026, sau một phiên bật tăng, giá vàng thế giới lại đảo chiều đi xuống khi đồng USD mạnh lên, chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội.

