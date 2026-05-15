NÓNG: Danh tính ba mẹ con bị điều tra sản xuất cà phê giả quy mô lớn

Đời sống 15/05/2026 10:49

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn, thu giữ gần 6 tạ bột cà phê giả cùng nhiều bao bì, máy móc phục vụ sản xuất.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị vừa phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả liên quan một gia đình gồm mẹ, con trai và con gái trực tiếp thực hiện tại TP.HCM và Quảng Trị.

Gần 6 tạ bột cà phê giả đã được cơ quan công an thu giữ.

Theo cơ quan công an, sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả tại Quảng Trị và TP.HCM; đồng thời truy xét thêm hàng chục điểm tiêu thụ cà phê trên địa bàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của đối tượng Nguyễn Xuân Thành - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lực lượng chức năng xác định người cầm đầu đường dây sản xuất cà phê giả là Nguyễn Xuân Thành (44 tuổi), trú tại số 80 Bình Trị Đông, TP.HCM. 

Từ Thành, hai người liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (38 tuổi) là em gái của Thành, và bà Lê Thị Định (64 tuổi) - mẹ của Thành (trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cũng tham gia.

Cơ quan công an ngay sau đó đã khám xét nhà Thành và 2 mẹ con bà Định tại Quảng Trị cùng các điểm tiêu thụ cà phê.

Tại những điểm này, lực lượng công an đã thu giữ gần 6 tạ bột cà phê giả cùng hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu cà phê khác nhau.

Số bột cà phê giả này được Thành và những người liên quan đóng gói vào các bao bì mang nhãn hiệu khác nhau rồi đưa đi tiêu thụ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra xử lý.

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Ngày 15/5, Sở Y tế Lâm Đồng đã có thông báo thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Pharmedic sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

