Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Sao quốc tế 14/05/2026 22:57

Việc nữ diễn viên Hoa ngữ Triệu Lộ Tư tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp tại Thái Lan đang trở thành chủ đề tranh luận, với nhiều ý kiến tiêu cực xoay quanh năng lực, chất lượng dàn dựng và tạo hình.

Từ sau khi vướng tranh chấp với công ty quản lý cũ, Triệu Lộ Tư suốt hơn 1 năm nay không vào đoàn phim; cô chủ yếu gặp gỡ khán giả qua các buổi livestream trên mạng xã hội và tham gia một số sự kiện quảng bá của các thương hiệu. Tuy nhiên, khi thấy con đường livestream kiểu hot girl mạng không còn dễ đi, cô lại bắt đầu chuyển hướng sang tổ chức concert với tư cách ca sĩ.

Điều khó hiểu là concert đầu tiên của Triệu Lộ Tư không tổ chức trong nước, mà sang tận Thái Lan. Người trong giới cho rằng, Triệu Lộ Tư muốn nhân cơ hội dùng sân khấu nước ngoài để tạo độ nổi tiếng và hút fan quốc tế. Nhưng hiệu quả lại không tốt như mong đợi.

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan - Ảnh 1Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan - Ảnh 2

Chưa bàn đến chất lượng ca hát, chỉ riêng trang phục trong concert đã gây tranh cãi lớn. Ở một màn trình diễn, Triệu Lộ Tư diện bộ bodysuit màu đen với thiết kế cúp ngực, phần dưới ngắn quá đà, chỉ cần nữ diễn viên di chuyển đã lập tức lộ nửa vòng 3.

Hình ảnh này khác hẳn cô gái trong sáng, ngọt ngào như “em gái nhà bên” trước đây của Triệu Lộ Tư, bị nhiều khán giả đánh giá là khó chấp nhận.

Thêm vào đó, màn thể hiện vũ đạo của Triệu Lộ Tư trong tiết mục này cũng bị chê phản cảm. Các động tác vũ đạo của cô yếu ớt, không có lực, ngược lại bị nhiều khán giả nhận xét là khiêu gợi quá đà. Tổng thể màn trình diễn không mang lại cảm giác đẹp mắt của một sân khấu chuyên nghiệp, mà chỉ khiến nhiều người xem thấy phản cảm, dung tục.

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan - Ảnh 3Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan - Ảnh 4

Cư dân mạng suy đoán, Triệu Lộ Tư làm vậy vì không còn muốn hạn chế hoạt động trong giới giải trí Hoa ngữ nữa, mà đang muốn dùng phong cách táo bạo để thu hút sự chú ý và tìm đường tiến ra thị trường quốc tế.

Truyền thông Trung Quốc phân tích, giới giải trí Hoa ngữ khá nhạy cảm đối với việc nghệ sĩ có hành vi quá đà trên sân khấu, hoặc tham gia vào hoạt động bị xem là phản cảm, gây ảnh hưởng đến giới trẻ. Vì thế, dù muốn gây chú ý, Triệu Lộ Tư cũng không dám công khai bắt chước con đường đó ngay tại sân khấu trong nước.

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