Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Sao quốc tế 14/05/2026 22:57

Việc nữ diễn viên Hoa ngữ Triệu Lộ Tư tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp tại Thái Lan đang trở thành chủ đề tranh luận, với nhiều ý kiến tiêu cực xoay quanh năng lực, chất lượng dàn dựng và tạo hình.

Từ sau khi vướng tranh chấp với công ty quản lý cũ, Triệu Lộ Tư suốt hơn 1 năm nay không vào đoàn phim; cô chủ yếu gặp gỡ khán giả qua các buổi livestream trên mạng xã hội và tham gia một số sự kiện quảng bá của các thương hiệu. Tuy nhiên, khi thấy con đường livestream kiểu hot girl mạng không còn dễ đi, cô lại bắt đầu chuyển hướng sang tổ chức concert với tư cách ca sĩ.

Điều khó hiểu là concert đầu tiên của Triệu Lộ Tư không tổ chức trong nước, mà sang tận Thái Lan. Người trong giới cho rằng, Triệu Lộ Tư muốn nhân cơ hội dùng sân khấu nước ngoài để tạo độ nổi tiếng và hút fan quốc tế. Nhưng hiệu quả lại không tốt như mong đợi.

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan - Ảnh 1Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan - Ảnh 2

Chưa bàn đến chất lượng ca hát, chỉ riêng trang phục trong concert đã gây tranh cãi lớn. Ở một màn trình diễn, Triệu Lộ Tư diện bộ bodysuit màu đen với thiết kế cúp ngực, phần dưới ngắn quá đà, chỉ cần nữ diễn viên di chuyển đã lập tức lộ nửa vòng 3.

Hình ảnh này khác hẳn cô gái trong sáng, ngọt ngào như “em gái nhà bên” trước đây của Triệu Lộ Tư, bị nhiều khán giả đánh giá là khó chấp nhận.

Thêm vào đó, màn thể hiện vũ đạo của Triệu Lộ Tư trong tiết mục này cũng bị chê phản cảm. Các động tác vũ đạo của cô yếu ớt, không có lực, ngược lại bị nhiều khán giả nhận xét là khiêu gợi quá đà. Tổng thể màn trình diễn không mang lại cảm giác đẹp mắt của một sân khấu chuyên nghiệp, mà chỉ khiến nhiều người xem thấy phản cảm, dung tục.

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan - Ảnh 3Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan - Ảnh 4

Cư dân mạng suy đoán, Triệu Lộ Tư làm vậy vì không còn muốn hạn chế hoạt động trong giới giải trí Hoa ngữ nữa, mà đang muốn dùng phong cách táo bạo để thu hút sự chú ý và tìm đường tiến ra thị trường quốc tế.

Truyền thông Trung Quốc phân tích, giới giải trí Hoa ngữ khá nhạy cảm đối với việc nghệ sĩ có hành vi quá đà trên sân khấu, hoặc tham gia vào hoạt động bị xem là phản cảm, gây ảnh hưởng đến giới trẻ. Vì thế, dù muốn gây chú ý, Triệu Lộ Tư cũng không dám công khai bắt chước con đường đó ngay tại sân khấu trong nước.

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Những năm gần đây, nhiều diễn đàn giải trí Trung Quốc liên tục bàn luận về việc thế hệ nữ diễn viên thế hệ 9X đang chững lại sự nghiệp. Trong đó, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân hay Quan Hiểu Đồng là những cái tên thường xuyên được nhắc đến.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Bế con khóc ngằn ngặt ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi "hóa đá" khi nghe thấy bí mật của chồng

Bế con khóc ngằn ngặt ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi "hóa đá" khi nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về phòng ngủ, chồng bị cả họ sỉ nhục nhưng bí mật phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã rước phụ nữ khác về phòng ngủ, chồng bị cả họ sỉ nhục nhưng bí mật phía sau khiến ai cũng nghẹn ngào

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Gặp lại hỏi chồng cũ vì sao chưa cưới vợ mới, anh mỉm cười đáp đúng một câu khiến tôi "hóa đá", đánh rơi ly nước vỡ nát

Gặp lại hỏi chồng cũ vì sao chưa cưới vợ mới, anh mỉm cười đáp đúng một câu khiến tôi "hóa đá", đánh rơi ly nước vỡ nát

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Đang đưa con đi dạo, người phụ nữ lạ mặt lao đến cầu xin vài sợi tóc của con trai tôi rồi bỏ chạy, kết quả xét nghiệm sau đó khiến tôi rụng rời

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tò mò mở danh sách chặn trên Zalo, cô gái sốc ngất khi đọc loạt tin nhắn "vạch trần" của người từng làm người yêu ‘vui vẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Thấy vợ vào nhà tắm suốt 1 tiếng không ra, tôi lo lắng ngó qua khe cửa thì "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Thấy vợ vào nhà tắm suốt 1 tiếng không ra, tôi lo lắng ngó qua khe cửa thì "hóa đá" trước hành động của cô ấy

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng vì đoán ra thứ bên trong, sự thật sau đó còn sốc hơn

Vô tình thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo của chồng, tôi run rẩy choáng váng vì đoán ra thứ bên trong, sự thật sau đó còn sốc hơn

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Mua điện thoại đôi để hâm nóng tình cảm, vợ "hóa đá" khi nhận cuộc gọi từ anh shipper vạch trần bí mật động trời của chồng

Mua điện thoại đôi để hâm nóng tình cảm, vợ "hóa đá" khi nhận cuộc gọi từ anh shipper vạch trần bí mật động trời của chồng

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Bí quyết đi chợ của "dân sành ăn": 4 phần thịt lợn ngon nhất, cứ thấy là phải mua ngay vì vừa mềm vừa thơm

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 15/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Trương Mạn Ngọc 'gây bão' cõi mạng nhờ làm nông dân

Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành gây sốt vì phản ứng hóa học quá bùng nổ trong Lương Thần Mỹ Cẩm

Nhậm Mẫn và Đổng Tư Thành gây sốt vì phản ứng hóa học quá bùng nổ trong Lương Thần Mỹ Cẩm

Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm

Tiêu Chiến 'gây sốt' với 2 dự án phim mới giữa lúc thị trường Hoa ngữ ảm đạm

Vì sao Triệu Vy vẫn sống sung túc dù bị cấm sóng nhiều năm?

Vì sao Triệu Vy vẫn sống sung túc dù bị cấm sóng nhiều năm?

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Chương trình giải trí có Bạch Lộc gây tranh cãi khi phản hồi việc rating giảm

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm

Triệu Lệ Dĩnh tạm dừng đóng phim đã hơn 1 năm