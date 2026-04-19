Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026

Sao quốc tế 19/04/2026 18:11

Mới đây, Triệu Lộ Tư tham gia livestream quảng bá cho nhãn hàng đại diện. Nhưng điều khiến khán giả bàn luận sôi nổi về Triệu Lộ Tư hơn cả ngoại hình, chính là thông tin phim mới mà cô tiết lộ trong sự kiện.

Mới đây, Triệu Lộ Tư tham gia livestream quảng bá cho nhãn hàng đại diện. Nữ diễn viên diện chiếc váy hồng phớt của nhà thiết kế Việt Nam - Phan Huy - với những chi tiết đính kết tinh tế, bồng bềnh. Kiểu tóc uốn xoăn và phong cách trang điểm nhẹ nhàng khiến diện mạo Triệu Lộ Tư thêm phần ngọt ngào, nữ tính.

So với khoảng thời gian đổ bệnh, Triệu Lộ Tư hiện đã tăng cân trở lại, vóc dáng cân đối hơn. Trong suốt buổi phát sóng, cô thể hiện thái độ tích cực, toát lên vẻ khỏe khoắn và tràn sức sống.

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026 - Ảnh 1

Nhưng điều khiến khán giả bàn luận sôi nổi về Triệu Lộ Tư hơn cả ngoại hình, chính là thông tin phim mới mà cô tiết lộ trong sự kiện. Triệu Lộ Tư bật mí kế hoạch vào đoàn quay phim mới trong mùa hè này, bởi theo cô, trạng thái của mình vào mùa hè sẽ tốt hơn.

Thông tin lập tức làm bùng nổ không khí buổi livestream. Dù chưa tiết lộ tên phim hay ê-kíp, nữ diễn viên cho biết đây là một tác phẩm rất phù hợp với bản thân, truyền tải những nội dung liên quan đến tâm lý và lối sống của phụ nữ.

Triệu Lộ Tư xác nhận chuẩn bị vào đoàn quay phim mới vào mùa hè 2026 - Ảnh 2

Kể từ khi dự án phim “Tình nhân” bị dừng quay vào tháng 12.2024, trong hơn 1 năm qua, Triệu Lộ Tư không đóng phim mới.

Khoảng thời gian đó, cô trải qua giai đoạn trầm cảm, bệnh tật khiến toàn bộ công việc bị đình trệ, cùng những lùm xùm với công ty quản lý cũ. Khi ấy, cả tình hình sức khỏe lẫn sự nghiệp của cô đều khiến người hâm mộ lo lắng.

Dù đến tháng 9.2025, bộ phim truyền hình đô thị của Triệu Lộ Tư hợp tác với Trần Vỹ Đình được lên sóng và gây sốt, nhưng sau đó cũng không có thông tin Triệu Lộ Tư nhận dự án mới.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, với dự án tài xuất lần này, việc Triệu Lộ Tư lựa chọn thể loại phim lấy phụ nữ làm trung tâm là sáng suốt. Bởi hình ảnh hiện tại của Lộ Tư là một cô gái mạnh mẽ, không sợ hãi sau khi trải qua nhiều biến cố - rất phù hợp với nội dung xoay quanh tâm lý và cuộc sống phụ nữ mà cô nhắc đến.

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, Triệu Lộ Tư chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án cổ trang Triều Hoa Bất Kiến Sầu. Đây là tác phẩm do đạo diễn Y Tranh, người đứng sau thành công của Thương Lan Quyết cầm trịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Vì sao Tăng Thuấn Hy đóng phim mới cùng Triệu Lộ Tư gây tranh cãi?

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Triệu Lộ Tư im lặng trước ồn ào quảng cáo sai sự thật

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt'

Loạt ảnh đời thường của Triệu Lộ Tư 'gây sốt'

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Triệu Lộ Tư tỏ ra bức xúc do lép vế trước Ngu Thư Hân

Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

Vì sao mọi món đồ Triệu Lộ Tư diện đều có khả năng tạo nên cơn sốt?

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim?

Triệu Lộ Tư đã hơn một năm không đóng phim, nguy cơ bỏ lỡ nhiều tài nguyên phim?

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?