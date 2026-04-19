Mới đây, Triệu Lộ Tư tham gia livestream quảng bá cho nhãn hàng đại diện. Nữ diễn viên diện chiếc váy hồng phớt của nhà thiết kế Việt Nam - Phan Huy - với những chi tiết đính kết tinh tế, bồng bềnh. Kiểu tóc uốn xoăn và phong cách trang điểm nhẹ nhàng khiến diện mạo Triệu Lộ Tư thêm phần ngọt ngào, nữ tính.

So với khoảng thời gian đổ bệnh, Triệu Lộ Tư hiện đã tăng cân trở lại, vóc dáng cân đối hơn. Trong suốt buổi phát sóng, cô thể hiện thái độ tích cực, toát lên vẻ khỏe khoắn và tràn sức sống.

Nhưng điều khiến khán giả bàn luận sôi nổi về Triệu Lộ Tư hơn cả ngoại hình, chính là thông tin phim mới mà cô tiết lộ trong sự kiện. Triệu Lộ Tư bật mí kế hoạch vào đoàn quay phim mới trong mùa hè này, bởi theo cô, trạng thái của mình vào mùa hè sẽ tốt hơn.

Thông tin lập tức làm bùng nổ không khí buổi livestream. Dù chưa tiết lộ tên phim hay ê-kíp, nữ diễn viên cho biết đây là một tác phẩm rất phù hợp với bản thân, truyền tải những nội dung liên quan đến tâm lý và lối sống của phụ nữ.

Kể từ khi dự án phim “Tình nhân” bị dừng quay vào tháng 12.2024, trong hơn 1 năm qua, Triệu Lộ Tư không đóng phim mới.

Khoảng thời gian đó, cô trải qua giai đoạn trầm cảm, bệnh tật khiến toàn bộ công việc bị đình trệ, cùng những lùm xùm với công ty quản lý cũ. Khi ấy, cả tình hình sức khỏe lẫn sự nghiệp của cô đều khiến người hâm mộ lo lắng.

Dù đến tháng 9.2025, bộ phim truyền hình đô thị của Triệu Lộ Tư hợp tác với Trần Vỹ Đình được lên sóng và gây sốt, nhưng sau đó cũng không có thông tin Triệu Lộ Tư nhận dự án mới.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, với dự án tài xuất lần này, việc Triệu Lộ Tư lựa chọn thể loại phim lấy phụ nữ làm trung tâm là sáng suốt. Bởi hình ảnh hiện tại của Lộ Tư là một cô gái mạnh mẽ, không sợ hãi sau khi trải qua nhiều biến cố - rất phù hợp với nội dung xoay quanh tâm lý và cuộc sống phụ nữ mà cô nhắc đến.

