Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026

Đời sống 05/06/2026 17:40

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và các hoạt động nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương trong Ngày hội Thiếu nhi 1/6 TP.HCM lần thứ I năm 2026 tại phường Thới Hòa. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp với mong muốn mang đến niềm vui, sự sẻ chia và những giá trị thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Tháng hành động vì trẻ em được triển khai với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội trong việc tạo dựng môi trường phát triển an toàn, thân thiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Tại chương trình, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương và UBND phường Thới Hòa đã ký kết chương trình “Thới Hòa nghĩa tình - Chắp cánh tuổi thơ”, tiếp tục huy động nguồn lực cộng đồng để hỗ trợ, chăm lo và tạo thêm cơ hội phát triển cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026 - Ảnh 1

Các em nhỏ phường Thới Hòa - TP.HCM trong ngày hội của tuổi thơ

Theo đó, tại Khu vực 2, 400 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận hỗ trợ trong tổng số 1.728 trẻ em đến từ các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM. Mỗi phần hỗ trợ trị giá 600.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và quà tặng hiện vật trị giá 400.000 đồng. Tổng kinh phí chăm lo cho các em tại 3 khu vực tổ chức lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh những phần quà ý nghĩa, các em còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ, trò chơi tập thể, cắt tóc miễn phí và các trải nghiệm bổ ích. Không khí rộn ràng, ấm áp của ngày hội đã mang đến cho các em một mùa Quốc tế Thiếu nhi tràn ngập niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ.

Chương trình năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, Công ty Tân Hiệp Phát đã trao tặng 1.728 phần quà cho các em tham gia tại cả 3 khu vực, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026 - Ảnh 2

Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương từ nhiều năm nay

Là doanh nghiệp nhiều năm gắn bó với các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, Tân Hiệp Phát luôn xác định trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn cho người dân. Đặc biệt, doanh nghiệp dành sự quan tâm cho các chương trình hướng đến trẻ em trong các lĩnh vực giáo dục, thể thao, kỹ năng sống và phát triển toàn diện.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: “Tại Tân Hiệp Phát, chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi món quà trao đi hôm nay không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ, mà còn là cách để lan tỏa tinh thần sẻ chia và vun đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Chúng tôi luôn mong muốn góp phần tạo nên một ‘vòng tròn sẻ chia’, nơi những giá trị nhận được sẽ tiếp tục được lan tỏa bằng lòng nhân ái, sự tử tế và khát vọng vươn lên. Khi trẻ em được quan tâm, được tiếp thêm động lực và cơ hội phát triển, đó cũng là nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn của cộng đồng và đất nước”.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu hay các chương trình cộng đồng khác, Tân Hiệp Phát còn chú trọng đầu tư vào các hoạt động hỗ trợ dài hạn nhằm tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển và nuôi dưỡng ước mơ.

Tân Hiệp Phát chung tay lan tỏa yêu thương trong Tháng hành động vì trẻ em 2026 - Ảnh 3

Tân Hiệp Phát đến thăm hỏi và trao quà cho các bé chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”

Doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng nhiều mái ấm tình thương tại Bình Dương và TP.HCM; bảo trợ gần 50 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên. Tân Hiệp Phát cũng đồng hành cùng Ban chuyên đề An ninh Thủ đô và Công an TPHCM bảo trợ gần 50 em nhỏ mồ côi trong chương trình Cùng em vững bước tương lai

Những hoạt động được duy trì xuyên suốt trong nhiều năm qua thể hiện cam kết lâu dài của Tân Hiệp Phát trong việc đồng hành cùng trẻ em Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng môi trường phát triển an toàn, lành mạnh và giàu yêu thương cho thế hệ tương lai.

 

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