Hè 2026 đối mặt nắng nóng kỷ lục, dự báo 5 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông

Đời sống 05/06/2026 13:48

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong tối 3/6, vùng áp thấp hoạt động trên khu vực phía Đông Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), trở thành hình thái thời tiết đáng chú ý đầu tiên trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2026.

Theo thông tin từ VietnamNet, Viện Khoa học khí tượng thủy văn, môi trường và biển vừa đưa ra nhận định khí hậu giai đoạn tháng 6-8/2026. Theo phân tích diễn biến khí hậu và kết quả dự báo từ các mô hình thống kê trong nước lẫn quốc tế, trạng thái khí quyển và đại dương đang ở mức trung tính. Tuy nhiên, xu thế này sẽ thay đổi nhanh trong giai đoạn tháng 6-8.

Cụ thể, ENSO có xác suất trên 90% sẽ chuyển sang trạng thái El Niño. Cơ quan chuyên môn cảnh báo, hiện tượng này có khả năng đạt cường độ từ mạnh đến rất mạnh trong các mùa tiếp theo và kéo dài đến cuối năm.

Trong khi đó, hệ thống gió mùa mùa hè được dự báo sẽ có cường độ xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) trong nửa đầu mùa (tháng 6-8), sau đó suy yếu và thấp hơn TBNN vào nửa cuối mùa.

Do tác động của hình thái thời tiết trên, nhiệt độ trong mùa hè năm nay có khả năng cao hơn TBNN trên hầu hết các khu vực cả nước.

Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục đón các đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Cường độ nắng nóng được dự báo gay gắt hơn TBNN và không loại trừ khả năng xuất hiện các kỷ lục cao về nhiệt độ.

Về lượng mưa, có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có tổng lượng mưa xấp xỉ đến cao hơn TBNN. Ngược lại, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có lượng mưa xấp xỉ đến thấp hơn TBNN.

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Việc áp thấp nhiệt đới đầu tiên xuất hiện ngay đầu tháng 6 cho thấy mùa mưa bão năm nay chính thức đến sớm - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, về các hiện tượng thời tiết cực đoan, cơ quan khí tượng thủy văn cũng đưa ra nhận định cụ thể về bão và hạn hán. Cụ thể, thời điểm bắt đầu mùa bão năm 2026 dự báo xấp xỉ TBNN.

Tính riêng giai đoạn tháng 6-8/2026, số lượng xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức xấp xỉ TBNN (khoảng 5 cơn trên Biển Đông, trong đó có 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền).

Tính chung cả năm 2026, số lượng XTNĐ có khả năng ở mức thấp hơn đến xấp xỉ TBNN; khả năng có khoảng 12-13 cơn trên Biển Đông (TBNN giai đoạn 1991-2020) và 6-7 cơn ảnh hưởng đến Việt Nam.

Cũng trong thời kỳ từ tháng 6-8/2026, tình trạng khô hạn chỉ xuất hiện cục bộ ở khu vực Trung Bộ.

Đáng lưu ý, do hiện tượng El Niño tiếp tục phát triển mạnh vào cuối năm 2026, nguy cơ cao sẽ xảy ra tình trạng hạn hán nghiêm trọng trên diện rộng tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong mùa khô năm 2026-2027. Các địa phương và người dân cần chủ động có các phương án tích trữ nước và điều tiết sản xuất hợp lý.

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