Danh tính nam tài xế vừa điều khiển ô tô vừa hát karaoke

Đời sống 05/06/2026 13:46

Một tài xế xe khách ở Nghệ An bị xử phạt tiền triệu và trừ 4 điểm giấy phép lái xe sau khi bị phát hiện vừa điều khiển phương tiện vừa cầm micro hát karaoke.

Theo thông tin từ VietNamNet, mạng xã hội vừa qua xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe khách vừa điều khiển phương tiện vừa cầm micro hát karaoke. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và được người dân phản ánh đến Fanpage của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện liên quan là xe khách mang biển kiểm soát 29B-094.xx.

Ngày 4/6, Trạm CSGT Diễn Châu (tổ địa bàn Quỳnh Lưu) đã mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Tài xế được xác định là anh V.V.T. (29 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An).

Danh tính nam tài xế vừa điều khiển ô tô vừa hát karaoke - Ảnh 1
Hình ảnh anh T. vừa hát vừa lái xe - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, anh T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm đồng thời chấp hành việc xử lý theo quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. về hai hành vi: Dùng tay cầm và sử dụng các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ và không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Với các lỗi vi phạm này, nam tài xế bị xử phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

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