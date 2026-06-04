Thông tin MỚI vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Ngày 4/6, chỉ huy Công an xã Tây Phương, TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đang xác minh clip ghi cảnh một người đàn ông liên tục xịt nước vào thợ đang tháo dỡ công trình sát vách. Hiện lực lượng chức năng chưa nhận được đơn trình báo của nạn nhân liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông đứng từ ngôi nhà bên cạnh, dùng vòi nước xịt thẳng về phía một người thợ đang làm việc tại công trình sát vách.

Theo hình ảnh trong clip, người thợ đang làm việc ở vị trí trên cao, trong khi dòng nước liên tục được phun về phía mình. Dù bị ảnh hưởng, người này vẫn tiếp tục công việc. Qua tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra tại xã Tây Phương, TP Hà Nội.

Ngay khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng hành động xịt nước vào người đang làm việc trên cao là rất nguy hiểm, có thể khiến nạn nhân mất thăng bằng, trượt ngã và dẫn đến tai nạn.

Cảnh người đàn ông xịt nước vào thợ xây - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tây Phương xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Phương, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa các hộ dân sống cạnh nhau.

Sau khi các bên được mời lên làm việc, tình hình đã ổn định. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

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