Công an đang điều tra vụ việc bé trai 18 tháng tuổi tử vong khi được gửi tại một điểm giữ trẻ tự phát.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 4/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang điều tra vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong tại một điểm giữ trẻ tự phát tại xã Mang Yang, Gia Lai.
Nạn nhân là cháu N.N.K. (SN 2024, trú tại xã Mang Yang). Thời điểm xảy ra vụ việc, điểm giữ trẻ này đang nhận chăm sóc 4 trẻ nhỏ.
Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào điều tra của công an, chị L.T.H.A. (SN 1994, trú tại xã Mang Yang) bắt đầu nhận trông giữ trẻ tại nhà riêng từ tháng 4/2025.
Chiều 30/5, trong quá trình trông giữ trẻ, chị A. phát hiện cháu K. nằm bất tỉnh trong hồ bạt chứa nước tại điểm giữ trẻ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã đến hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện người nhận trông giữ trẻ được áp dụng biện pháp tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra.