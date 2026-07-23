Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố

Sao quốc tế 23/07/2026 06:30

Từng là một trong những minh tinh quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Vy sở hữu sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ với loạt tác phẩm nổi tiếng như "Hoàn Châu Cách Cách", "Tân Dòng Sông Ly Biệt", "Họa Bì" hay "Con Thân Yêu". Hình tượng "Én nhỏ" từng phủ sóng khắp châu Á, đưa nữ diễn viên trở thành biểu tượng của màn ảnh một thời.

Sau nhiều biến cố, Triệu Vy dần rút khỏi ánh đèn sân khấu và gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí. Cuộc sống hiện tại của cô vì thế luôn nhận được sự quan tâm mỗi khi có thông tin mới.

Hành trình sự nghiệp của Triệu Vy từng trải qua nhiều sóng gió. Năm 2001, cô vướng tranh cãi lớn khi xuất hiện trên tạp chí với trang phục bị cho là có hình ảnh nhạy cảm liên quan đến lịch sử. Năm 2017, nữ diễn viên cùng chồng khi đó là doanh nhân Huỳnh Hữu Long tiếp tục gặp rắc rối sau những vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư và bị cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc xử phạt.

Đến năm 2021, tên tuổi Triệu Vy bất ngờ bị gỡ khỏi nhiều nền tảng trực tuyến, các tác phẩm cô tham gia cũng bị hạn chế hiển thị. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức cho động thái này chưa từng được công bố rộng rãi.

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố - Ảnh 1

Sau những biến cố, Triệu Vy gần như rời xa làng giải trí. Cô không còn xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện, không nhận phim mới và hạn chế chia sẻ đời tư. Những thông tin hiếm hoi về nữ diễn viên chủ yếu đến từ hình ảnh người hâm mộ bắt gặp cô trong các chuyến du lịch, gặp gỡ bạn bè hoặc trở về quê nhà.

Năm 2024, Triệu Vy xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Huỳnh Hữu Long. Cô cũng lên tiếng khẳng định các vấn đề tài chính và pháp lý của chồng cũ không còn liên quan đến mình.

Trong những năm gần đây, Triệu Vy bắt đầu xuất hiện trở lại nhưng vẫn giữ thái độ kín tiếng. Cô từng được nhìn thấy trong các buổi gặp gỡ bạn bè cũ tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đồng thời chia sẻ một số hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa công bố kế hoạch tái xuất màn ảnh.

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố - Ảnh 2

Bên cạnh đó, Triệu Vy cũng có những động thái bảo vệ danh dự khi lên tiếng trước các thông tin sai lệch về mình. Đây được xem là sự thay đổi trong cách ứng xử của nữ diễn viên sau thời gian dài lựa chọn im lặng.

Ở tuổi 50, Triệu Vy không còn là ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh hay thảm đỏ. Thay vào đó, cô chọn cuộc sống bình lặng, tập trung cho gia đình và những công việc cá nhân. Dù sự nghiệp hiện tại không còn rực rỡ như thời kỳ đỉnh cao, sức hút của "Én nhỏ" vẫn còn nguyên trong lòng nhiều khán giả yêu điện ảnh Hoa ngữ.

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Theo văn bản hòa giải dân sự được truyền thông Trung Quốc đưa tin, phía bị đơn (một công ty tung tin đồn) đã phải xin lỗi công khai và bồi thường sau khi đăng tải các nội dung sai sự thật liên quan đến Triệu Vy.

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