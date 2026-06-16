Được minh oan khỏi tin đồn buôn người, Triệu Vy có cơ hội tái xuất?

Sao quốc tế 16/06/2026 17:06

Theo văn bản hòa giải dân sự được truyền thông Trung Quốc đưa tin, phía bị đơn (một công ty tung tin đồn) đã phải xin lỗi công khai và bồi thường sau khi đăng tải các nội dung sai sự thật liên quan đến Triệu Vy.

Thông tin Triệu Vy thắng kiện một đơn vị phát tán tin đồn sai sự thật đang thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Theo văn bản hòa giải dân sự được truyền thông đăng tải, phía bị đơn đã phải công khai xin lỗi và bồi thường sau khi đăng tải các nội dung bịa đặt liên quan đến nữ diễn viên.

Được minh oan khỏi tin đồn buôn người, Triệu Vy có cơ hội tái xuất? - Ảnh 1

Trong nhiều năm qua, Triệu Vy từng bị gắn với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng như buôn người, lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia, rửa tiền hay tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Việc tòa án xác nhận những thông tin này không có căn cứ giúp nữ diễn viên phần nào lấy lại danh dự và loại bỏ một trong những tin đồn gây ảnh hưởng lớn nhất đến hình ảnh của cô.

Tuy nhiên, chiến thắng pháp lý này chưa đủ để đảm bảo sự trở lại của Triệu Vy trong làng giải trí. Trở ngại lớn nhất vẫn là việc tên tuổi của cô bị gỡ khỏi nhiều nền tảng phát sóng từ năm 2021. Cho đến nay, nguyên nhân cụ thể của sự việc vẫn chưa được công bố chính thức, khiến mọi động thái liên quan đến nữ diễn viên luôn nhận được sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều.

Được minh oan khỏi tin đồn buôn người, Triệu Vy có cơ hội tái xuất? - Ảnh 2

Dẫu vậy, việc chủ động sử dụng biện pháp pháp lý thay vì giữ im lặng như trước được xem là tín hiệu tích cực. Động thái này cho thấy Triệu Vy đang từng bước bảo vệ danh tiếng và xây dựng lại hình ảnh cá nhân trước công chúng.

Dù thị trường giải trí Hoa ngữ đã thay đổi đáng kể sau nhiều năm vắng bóng, Triệu Vy vẫn là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn của thế hệ mình. Nếu tiếp tục tháo gỡ những nghi vấn còn tồn tại và xuất hiện trở lại bằng các dự án phù hợp, nữ diễn viên hoàn toàn có cơ hội cải thiện hình ảnh. Tuy nhiên, để lấy lại vị thế đỉnh cao như trước đây sẽ là hành trình không hề dễ dàng.

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Mới đây, anh trai nữ diễn viên Triệu Vy là Triệu Kiện đã đăng tải toàn bộ Văn bản Hòa giải Dân sự của Tòa án Internet Bắc Kinh ban hành ngày 5/6 về việc phía Triệu Vy khởi kiện Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Cự Nhật Thăng Hợp Phì.

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