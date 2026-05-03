Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Trong loạt hình ảnh được công bố, các thành viên của lớp xuất hiện trong trang phục đồng bộ áo kỷ niệm màu đen, in số "30" và tên trường. Trần Khôn và Huỳnh Hiểu Minh là hai người đầu tiên đăng tải hình ảnh buổi họp mặt lên Weibo.

Theo các thông tin được chia sẻ, buổi họp mặt diễn ra tại Bắc Kinh, trước kỳ nghỉ lễ 1-5. Đây là dịp kỷ niệm 30 năm ngày nhập học của khoa biểu diễn khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một trong những khóa đào tạo được chú ý khi có nhiều diễn viên hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ lời nhắn, thời gọi đây là những "người bạn đáng yêu". Anh viết: "Ngày 30 chia sẻ về 30 năm của chúng ta, những người đáng yêu nhất! Khoa biểu diễn khóa 96 Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tuyệt vời nhất!".

Triệu Vy là một trong những nhân vật được chú ý trong loạt ảnh lần này. Cô xuất hiện cùng các bạn học, ngồi gần giáo viên chủ nhiệm. Sau buổi họp lớp, cô cũng đăng ảnh tập thể lên trang cá nhân.

Trong ảnh, Triệu Vy 50 tuổi để mặt mộc, tóc nhuộm nâu đỏ, mỉm cười rạng rỡ. Huỳnh Hiểu Minh đeo kính đầy trẻ trung, lịch lãm. Trần Khôn thì kín đáo đội mũ lưỡi trai và đeo kính, ngồi giữa các bạn học.

Ảnh minh họa: Internet

Hồi tháng 3, bộ phim Không có tình yêu khác (No other love), do Triệu Vy thực hiện từ năm 2016, nay đổi tên thành Nọc của mật ngọt ra rạp nhưng không thành công. Tên của Triệu Vy bị loại bỏ hoàn toàn khỏi ê-kíp sản xuất. Nữ diễn viên cũng xuất hiện xem suất chiếu sớm. Cô đến với tư cách người hâm mộ điện ảnh đến ủng hộ bộ phim. Nhiều khán giả tiếc nuối vì Triệu Vy không thể đứng tên “đứa con tinh thần” của mình.

Mặt khác, những sự cố tài chính liên tiếp khiến các công ty của Triệu Vy sụp đổ theo dây chuyền, nữ diễn viên không còn khả năng trả nợ khi thua kiện.

Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội có tên Kim Dịch Tư Vấn cho rằng nữ diễn viên giấu giếm tài sản ở nước ngoài: "Triệu Vy thật ác, tài sản thì giấu hết ở nước ngoài, nợ nần lại để trong nước, còn định tách biệt trách nhiệm tài chính", người này cho rằng mình đã biết được cách Triệu Vy né tránh việc trả nợ và vẫn có thể sống thoải mái. Hiện tại, cô sống một mình, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè.

Cô còn vướng tin liên quan đến đường dây buôn người sang Myanmar, tuy nhiên anh trai đã thay mặt nữ diễn viên phủ nhận, khẳng định kiện những đơn vị truyền thông, cá nhân bịa đặt để hạ bệ uy tín Triệu Vy.