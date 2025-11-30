'Gà cưng của Triệu Vy' Trương Triết Hạn bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại

Sao quốc tế 30/11/2025 11:15

Sự trở lại của Trương Triết Hạn có thể liên quan tới Triệu Vy. Do Triệu Vy đã dần được nới lỏng lệnh cấm, đồng thời Trương Triết Hạn không vi phạm pháp luật, chỉ gây tranh cãi vì một vài bức ảnh, nên khả năng trở lại của nam diễn viên là hoàn toàn có thể.

Mới đây, nam diễn viên Trương Triết Hạn đã đăng hình ảnh mặc đồ cổ trang trên phim trường Hoành Điếm với lời nhắn: "Một chút hào khí chính trực, ngàn dặm gió mát khoan khoái". Theo QQ, trước đó anh có thời gian dài không cập nhật thông tin vì ở ẩn đóng phim, chờ thời cơ quay lại giới giải trí. Hình ảnh này còn giống với thời điểm khi Trương Triết Hạn đóng máy phim Sơn hà lệnh và viết "Giang hồ tái kiến".

Vì vậy, người hâm mộ của nam diễn viên kỳ vọng anh thoát khỏi lệnh cấm sóng để quay lại đóng phim.

'Gà cưng của Triệu Vy' Trương Triết Hạn bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại - Ảnh 1

Tuy nhiên, hiện tại Trương Triết Hạn chưa công bố tên dự án mới. Trước đó, nam diễn viên thường xuyên kêu oan, cho rằng anh bị bạn diễn hãm hại.

Trương Triết Hạn sinh năm 1991, năm 2018, tên tuổi nam diễn viên trở nên phổ biến hơn nhờ vai nam chính Long Phi Dạ trong Vân Tịch truyện sánh đôi cùng Cúc Tịnh Y. Năm 2021, bộ phim Sơn Hà Lệnh phát sóng giúp danh tiếng của anh bước lên tầm cao mới, trở thành cái tên được săn đón. Từ nghệ sĩ hạng B, không có quảng cáo nào trong tay, anh nhận được 27 hợp đồng hợp tác chỉ trong vài tháng. Sau đó, anh còn lọt vào mắt xanh của Triệu Vy, được nữ diễn viên nâng đỡ. 

 'Gà cưng của Triệu Vy' Trương Triết Hạn bị cấm sóng 4 năm bất ngờ quay trở lại - Ảnh 2

Tháng 8/2021, Trương Triết Hạn bị tố "phản quốc" khi chụp ảnh tại một ngôi đền gây tranh cãi ở Nhật Bản. Nam diễn viên ra sức phủ nhận, cho biết không hề có sai lầm trong lập trường chính trị và không biết rõ về bối cảnh chụp ảnh. Tuy nhiên, anh vẫn bị 27 thương hiệu chấm dứt hợp tác chỉ sau 4 tiếng. Theo Sina , đây là sự sụp đổ sự nghiệp của một ngôi sao nhanh nhất, chưa từng có tiền lệ trong giới giải trí Hoa ngữ.

Trong những năm qua, Trương Triết Hạn liên tục xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết trong quá khứ. Anh cũng khẳng định sự việc của mình trở nên ồn ào vì có bàn tay hãm hại từ người bạn diễn Cung Tuấn, đóng chung trong phim Sơn hà lệnh, do cả hai xung đột về lợi ích.

Trương Triết Hạn bị đóng băng hoạt động tại Trung Quốc suốt 4 năm. Anh vẫn tiếp tục kiếm sống bằng cách tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc, gặp mặt người hâm mộ khắp châu Á.

Bị 'phong sát' tại Trung Quốc, 'Đệ tử Triệu Vy' Trương Triết Hạn tái xuất quái dị tại Đài Loan

Bị 'phong sát' tại Trung Quốc, 'Đệ tử Triệu Vy' Trương Triết Hạn tái xuất quái dị tại Đài Loan

Sau thời gian dài vắng bóng tại giới giải trí Đại Lục, Trương Triết Hạn sẽ trở lại trong sự kiện âm nhạc Hito Award 2024 tại Đài Loan.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Triết Hạn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bị 'phong sát' tại Trung Quốc, 'Đệ tử Triệu Vy' Trương Triết Hạn tái xuất quái dị tại Đài Loan

Bị 'phong sát' tại Trung Quốc, 'Đệ tử Triệu Vy' Trương Triết Hạn tái xuất quái dị tại Đài Loan

Trương Triết Hạn tái xuất, gây dựng lại sự nghiệp sau khi bị 'phong sát'

Trương Triết Hạn tái xuất, gây dựng lại sự nghiệp sau khi bị 'phong sát'

Trương Triết Hạn bị 'phong sát' vẫn tái xuất bùng nổ nhờ dự án phim cùng Park Min Young

Trương Triết Hạn bị 'phong sát' vẫn tái xuất bùng nổ nhờ dự án phim cùng Park Min Young

Đánh mất sự nghiệp chỉ sau vài ngày, tình hình hiện tại của Trương Triết Hạn như thế nào?

Đánh mất sự nghiệp chỉ sau vài ngày, tình hình hiện tại của Trương Triết Hạn như thế nào?

Không còn cơ hội quay lại Cbiz, Trương Triết Hạn mắc bệnh trầm cảm, nghĩ đến việc tự sát?

Không còn cơ hội quay lại Cbiz, Trương Triết Hạn mắc bệnh trầm cảm, nghĩ đến việc tự sát?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/11/2024: Lưu Diệc Phi là người có yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống, Trương Triết Hạn đang tiếp xúc với tài nguyên ở nước ngoài?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/11/2024: Lưu Diệc Phi là người có yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống, Trương Triết Hạn đang tiếp xúc với tài nguyên ở nước ngoài?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Một người đi xe máy vướng dây dẫn điện, ngã tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

Nổ lớn làm rung chuyển khu dân cư, một thanh niên tử vong

NÓNG: Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

NÓNG: Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn do thẩm mỹ

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn do thẩm mỹ

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

Vợ chồng Chân Tử Đan nhận chỉ trích dữ dội vì liên quan tới thảm kịch hỏa hoạn ở Hong Kong

Vợ chồng Chân Tử Đan nhận chỉ trích dữ dội vì liên quan tới thảm kịch hỏa hoạn ở Hong Kong

Trương Bá Chi, Hàn Hồng và dàn sao hỗ trợ người dân trong hỏa hoạn Hong Kong

Trương Bá Chi, Hàn Hồng và dàn sao hỗ trợ người dân trong hỏa hoạn Hong Kong

'Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á' Chung Lệ Đề gợi cảm ở tuổi 55

'Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á' Chung Lệ Đề gợi cảm ở tuổi 55