Lươn là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, không chỉ được ưa chuộng trong ẩm thực mà còn có giá trị cao trong y học cổ truyền nhờ tính bổ dưỡng và khả năng trị liệu. Trong 100g thịt lươn có chứa khoảng 18,4g protein, 11,7g chất béo (trong đó chỉ có 0,05g cholesterol) và cung cấp 180 calo. Ngoài ra, lươn còn là nguồn dồi dào vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, B1, B2, B6, PP, cùng với sắt, canxi, kali, natri, magie và phốt pho.

Theo quan niệm y học cổ truyền, lươn có vị ngọt, tính ấm, không độc, là một món ăn và vị thuốc bổ ích. Lươn có tác dụng bổ gan, tỳ và thận, rất phù hợp cho những người có suy nhược cơ thể, gầy yếu, xanh xao, cũng như phụ nữ sau sinh đang cần phục hồi sức khỏe hoặc điều hòa khí huyết. Sử dụng lươn đúng cách và đều đặn trong thực đơn hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Cả lươn đồng và lươn biển đều có giá trị dinh dưỡng cao và được sử dụng phổ biến để bồi bổ cơ thể. Với công dụng tăng cường sinh khí, chúng còn được sử dụng trong việc điều trị các bệnh như phong thấp. Tuy nhiên, để lươn phát huy tối đa giá trị dinh dưỡng, việc chế biến đúng cách là vô cùng quan trọng. Nếu không, không chỉ giá trị dinh dưỡng bị giảm sút mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của thịt lươn đối với sức khỏe

Bổ máu và ngăn ngừa thiếu hụt sắt

Thịt lươn được xem là "thần dược" cho những người bị thiếu máu, xanh xao hoặc phụ nữ sau sinh. Trong thịt lươn chứa hàm lượng sắt và globulin huyết thanh rất phong phú, đây là hai thành phần chủ chốt trong việc tái tạo tế bào hồng cầu và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Việc bổ sung các món ăn từ lươn vào thực đơn hàng tuần sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu, đồng thời giúp da dẻ trở nên hồng hào và tươi nhuận hơn.

Phát triển xương khớp và ngăn ngừa loãng xương

Không chỉ giàu đạm, thịt lươn còn là một kho tàng canxi tự nhiên vô cùng quý giá. Hàm lượng canxi trong lươn kết hợp với phốt pho tạo nên bộ đôi hoàn hảo giúp xây dựng và củng cố hệ khung xương chắc khỏe. Đối với trẻ nhỏ, ăn lươn giúp phòng tránh còi xương, suy dinh dưỡng và hỗ trợ tăng chiều cao tối ưu. Đối với người trung niên và cao tuổi, lươn giúp giảm thiểu nguy cơ loãng xương, đau nhức xương khớp và thoái hóa cột sống, giúp cơ thể dẻo dai hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường trí não và hệ thần kinh

Thịt lươn là một trong những thực phẩm rất giàu chất béo tốt, đặc biệt là DHA và các axit béo không bão hòa đa. Đây là những dưỡng chất "vàng" đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển não bộ và hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là ở trẻ nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, các vitamin nhóm B (như B1, B2, B12) có trong lươn cũng giúp cải thiện chức năng dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ tăng cường trí nhớ và giảm thiểu tình trạng mệt mỏi, căng thẳng trí óc ở người làm việc cường độ cao.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Một lợi ích ít người để ý là thịt lươn chứa lượng Vitamin A vô cùng dồi dào, thuộc top đầu trong các loại thực phẩm từ động vật. Vitamin A là yếu tố then chốt để duy trì sức khỏe của giác mạc và niêm mạc mắt. Thường xuyên ăn lươn giúp mắt sáng khỏe, hạn chế tình trạng khô mắt, mỏi mắt và phòng ngừa chứng quáng gà hay thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi. Đây thực sự là thực phẩm bổ dưỡng cho những người thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính hoặc điện thoại.

Ảnh minh họa: Internet

Cách phân biệt lươn đồng và lươn nuôi

Lươn đồng: Có bụng màu vàng, lưng đen, đuôi nhọn, thân tròn. Thịt lươn đồng ăn sẽ chắc và thơm ngon.

Lươn nuôi: Bụng có màu vàng nhạt lẫn với màu nâu đen, đầu nhỏ, đuôi ngắn. Thịt lươn nuôi ăn khá bở, mềm, không dai và không thơm.