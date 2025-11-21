Canh cua chưa đụng đũa để hôm sau cũng không nên ăn vì 3 lý do này

Sống khỏe 21/11/2025 05:30

Canh cua là món ăn ưa thích trong mùa hè, thường xuất hiện trên nhiều mâm cơm gia đình Việt. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc liệu món ăn này có thể để qua đêm và vẫn giữ được hương vị cũng như an toàn cho sức khỏe không.

Theo các chuyên gia, vấn đề chúng ta có nên để lại canh cua qua đêm để hôm sau ăn tiếp hay không thì câu trả lời chỉ có một đó chính là không nên. Mỗi người có ý thức tiết kiệm cho gia đình là một điều rất tốt nhưng việc để lại thức ăn qua đêm, trong đó có canh cua cho dù có chưa động đũa từ bữa tối hôm trước sang đến sáng hôm sau ăn tiếp là điều không nên làm. Để giải thích cho câu trả lời này, các chuyên gia đã đưa ra 3 lý do như sau:

Canh cua chưa đụng đũa để hôm sau cũng không nên ăn vì 3 lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thức nhất: Canh cua là một món ăn thường được chế biến với các loại rau. Trong khi đó, bất kỳ loại rau nào sau khi nấu chín cũng đều rất nhanh bị ôi thiu, hay kể cả chúng không bị ôi thiu thì việc để hôm sau nấu lại cũng khiến cho rau không còn nhiều chất dinh dưỡng như ban đầu. Không những vậy, vị rau còn có mùi rất nồng và bị nát ăn không được ngon.

Thứ hai: Trong cua có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng cũng chính điều này là nguyên nhân món ăn rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập vào bên trong. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nếu không ăn hết canh cua thì vẫn nên mang đi đổ bỏ, không nên giữ lại cho bữa ăn sau, kể cả là với canh cua chưa đụng đũa đến hay được bảo quan trong tủ lạnh. Bởi việc làm này sẽ có thể gây nguy cơ gây ra ngộ độc và tiêu chảy rất cao. Hơn nữa, không phải món ăn nào bảo quản trong tủ lạnh qua đêm cũng an toàn, nhất là với canh cua.

Canh cua chưa đụng đũa để hôm sau cũng không nên ăn vì 3 lý do này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Việc để canh cua từ bữa này sang bữa khác là đều không nên thì việc nấu canh cua vào buổi tối rồi để lại đến sáng hôm sau ăn thì lại càng không được. Lí do là vì, chúng ta không nên ăn canh cua vào buổi sáng. Đây là thực phẩm có tính lạnh, khi ăn canh cua buổi sáng sẽ dễ gây lạnh bụng, thậm chí bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa, kể cả canh cua mới nấu. Thời điểm thích hợp nhất để ăn canh cua là buổi trưa hoặc buổi tối.

3 điều cần tránh khi ăn canh cua

Không mua cua xay sẵn

Nhiều người chọn cua xay sẵn để tiết kiệm thời gian, nhưng cua chết hoặc không tươi có thể chứa histamine, chất độc gây ngộ độc với triệu chứng như đau bụng, nhức đầu, nôn mửa. Histamine càng tăng theo thời gian, càng nguy hiểm cho sức khỏe. Chọn cua tươi, còn sống, đảm bảo chất lượng là cách an toàn nhất.

Canh cua chưa đụng đũa để hôm sau cũng không nên ăn vì 3 lý do này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không để canh cua qua đêm

Canh cua giàu đạm, dễ bị biến chất nếu để lâu, ngay cả trong tủ lạnh. Ăn lại có thể mất dinh dưỡng và sinh độc tố, gây ngộ độc hoặc tiêu chảy. Chỉ nên nấu vừa đủ cho một bữa ăn.

Không ăn cua sống

Cua đồng có thể chứa sán lá phổi và các ký sinh trùng nguy hiểm. Ăn cua sống hoặc chưa nấu chín có thể dẫn đến tổn thương các cơ quan như phổi, não, gan, thận, thậm chí gây co giật hoặc bại liệt. Khi chế biến, cần loại bỏ các bộ phận chứa ký sinh trùng và rửa tay kỹ sau khi xử lý.

3 đối tượng không nên ăn canh cua 

Dù canh cua rất ngon và bổ dưỡng nhưng không nên lạm dụng. Việc ăn quá nhiều cua có thể gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu hoặc dị ứng ở một số người. Ngoài ra, những đối tượng dưới đây cần lưu ý khi ăn canh cua:

Canh cua chưa đụng đũa để hôm sau cũng không nên ăn vì 3 lý do này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người bị dị ứng: Những người bị dị ứng với hải sản nên tránh ăn canh cua;

Người bị bệnh gout: Nên hạn chế ăn canh cua vì trong cua chứa nhiều purin có thể làm tăng lượng acid uric trong máu;

Phụ nữ mang thai: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn canh cua.

Mật ong kết hợp với 3 thứ này cực tốt cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Mật ong kết hợp với 3 thứ này cực tốt cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Mật ong là một trong những phương thuốc tự nhiên đa năng và được nhiều người ưa chuộng. Tham khảo một số thực phẩm tốt cho sức khỏe khi kết hợp với mật ong.

Xem thêm
Từ khóa:   canh cua canh cua để qua đêm sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 21/11/2025, 3 con giáp ôm tiền trĩu tay, bất ngờ đổi đời, Tài lộc cực kỳ tươi sáng, rũ bùn thành Đại Gia

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 21/11/2025, 3 con giáp ôm tiền trĩu tay, bất ngờ đổi đời, Tài lộc cực kỳ tươi sáng, rũ bùn thành Đại Gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 21/11/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng hôm nay, thứ Sáu 21/11/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cảnh sát giải cứu 5 người trong căn nhà cháy ở Hà Nội

Cảnh sát giải cứu 5 người trong căn nhà cháy ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Canh cua chưa đụng đũa để hôm sau cũng không nên ăn vì 3 lý do này

Canh cua chưa đụng đũa để hôm sau cũng không nên ăn vì 3 lý do này

Sống khỏe 1 giờ 34 phút trước
Đi chơi cùng gia đình, 2 cháu bé rơi xuống hố sâu ở Hà Nội

Đi chơi cùng gia đình, 2 cháu bé rơi xuống hố sâu ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/11/2025, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/11/2025), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/11/2025), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/11/2025), 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Cuối ngày hôm nay (21/11/2025), 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, chính thức hết khổ hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Vừa báo tin có thai, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp gấp: sự thật 'ngỡ ngàng' đằng sau phản ứng kịch liệt khiến tôi 'chết lặng

Vừa báo tin có thai, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp gấp: sự thật 'ngỡ ngàng' đằng sau phản ứng kịch liệt khiến tôi 'chết lặng

Tâm sự 7 giờ 45 phút trước
Con gái 4 tuổi của bạn thân chỉ vào ảnh chồng tôi và kể ra 'sự thật kinh hoàng' khiến tôi 'tan vỡ

Con gái 4 tuổi của bạn thân chỉ vào ảnh chồng tôi và kể ra 'sự thật kinh hoàng' khiến tôi 'tan vỡ

Tâm sự 7 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm

Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mật ong kết hợp với 3 thứ này cực tốt cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Mật ong kết hợp với 3 thứ này cực tốt cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Bánh mì, món ăn sáng quen thuộc của nhiều người nhưng những người này chớ dại ăn nhiều

Bánh mì, món ăn sáng quen thuộc của nhiều người nhưng những người này chớ dại ăn nhiều

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian

Khám phá công dụng tuyệt vời của rau tần dày lá, loại thảo dược quen thuộc trong dân gian

Bật mí 5 lợi ích của cá chép với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Bật mí 5 lợi ích của cá chép với sức khỏe, bạn đã biết chưa?