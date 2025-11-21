Canh cua chưa đụng đũa để hôm sau cũng không nên ăn vì 3 lý do này

Canh cua là món ăn ưa thích trong mùa hè, thường xuất hiện trên nhiều mâm cơm gia đình Việt. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc liệu món ăn này có thể để qua đêm và vẫn giữ được hương vị cũng như an toàn cho sức khỏe không.

Theo các chuyên gia, vấn đề chúng ta có nên để lại canh cua qua đêm để hôm sau ăn tiếp hay không thì câu trả lời chỉ có một đó chính là không nên. Mỗi người có ý thức tiết kiệm cho gia đình là một điều rất tốt nhưng việc để lại thức ăn qua đêm, trong đó có canh cua cho dù có chưa động đũa từ bữa tối hôm trước sang đến sáng hôm sau ăn tiếp là điều không nên làm. Để giải thích cho câu trả lời này, các chuyên gia đã đưa ra 3 lý do như sau: Ảnh minh họa: Internet Thức nhất: Canh cua là một món ăn thường được chế biến với các loại rau. Trong khi đó, bất kỳ loại rau nào sau khi nấu chín cũng đều rất nhanh bị ôi thiu, hay kể cả chúng không bị ôi thiu thì việc để hôm sau nấu lại cũng khiến cho rau không còn nhiều chất dinh dưỡng như ban đầu. Không những vậy, vị rau còn có mùi rất nồng và bị nát ăn không được ngon.

Thứ hai: Trong cua có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nhưng cũng chính điều này là nguyên nhân món ăn rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập vào bên trong. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nếu không ăn hết canh cua thì vẫn nên mang đi đổ bỏ, không nên giữ lại cho bữa ăn sau, kể cả là với canh cua chưa đụng đũa đến hay được bảo quan trong tủ lạnh. Bởi việc làm này sẽ có thể gây nguy cơ gây ra ngộ độc và tiêu chảy rất cao. Hơn nữa, không phải món ăn nào bảo quản trong tủ lạnh qua đêm cũng an toàn, nhất là với canh cua. Ảnh minh họa: Internet Thứ ba: Việc để canh cua từ bữa này sang bữa khác là đều không nên thì việc nấu canh cua vào buổi tối rồi để lại đến sáng hôm sau ăn thì lại càng không được. Lí do là vì, chúng ta không nên ăn canh cua vào buổi sáng. Đây là thực phẩm có tính lạnh, khi ăn canh cua buổi sáng sẽ dễ gây lạnh bụng, thậm chí bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa, kể cả canh cua mới nấu. Thời điểm thích hợp nhất để ăn canh cua là buổi trưa hoặc buổi tối.

3 điều cần tránh khi ăn canh cua Không mua cua xay sẵn Nhiều người chọn cua xay sẵn để tiết kiệm thời gian, nhưng cua chết hoặc không tươi có thể chứa histamine, chất độc gây ngộ độc với triệu chứng như đau bụng, nhức đầu, nôn mửa. Histamine càng tăng theo thời gian, càng nguy hiểm cho sức khỏe. Chọn cua tươi, còn sống, đảm bảo chất lượng là cách an toàn nhất. Ảnh minh họa: Internet Không để canh cua qua đêm Canh cua giàu đạm, dễ bị biến chất nếu để lâu, ngay cả trong tủ lạnh. Ăn lại có thể mất dinh dưỡng và sinh độc tố, gây ngộ độc hoặc tiêu chảy. Chỉ nên nấu vừa đủ cho một bữa ăn. Không ăn cua sống Cua đồng có thể chứa sán lá phổi và các ký sinh trùng nguy hiểm. Ăn cua sống hoặc chưa nấu chín có thể dẫn đến tổn thương các cơ quan như phổi, não, gan, thận, thậm chí gây co giật hoặc bại liệt. Khi chế biến, cần loại bỏ các bộ phận chứa ký sinh trùng và rửa tay kỹ sau khi xử lý. 3 đối tượng không nên ăn canh cua Dù canh cua rất ngon và bổ dưỡng nhưng không nên lạm dụng. Việc ăn quá nhiều cua có thể gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu hoặc dị ứng ở một số người. Ngoài ra, những đối tượng dưới đây cần lưu ý khi ăn canh cua: Ảnh minh họa: Internet Người bị dị ứng: Những người bị dị ứng với hải sản nên tránh ăn canh cua; Người bị bệnh gout: Nên hạn chế ăn canh cua vì trong cua chứa nhiều purin có thể làm tăng lượng acid uric trong máu; Phụ nữ mang thai: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn canh cua.

