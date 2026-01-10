Ngày 8/1, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận bé trai 3 tuổi bị ung thư tinh hoàn, di căn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/1, bé trai trú tại Tuyên Quang được gia đình đưa đến khám vì những cơn đau bụng quanh rốn.

Qua thăm khám lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có một khối u lớn sau phúc mạc, chèn ép thận. Sau quá trình đánh giá toàn diện, kết quả cho thấy bé mắc ung thư tinh hoàn, theo dõi di căn gan và phổi.

Nguyên nhân được xác định là do tinh hoàn không xuống bìu, nằm trong ổ bụng từ khi sinh ra, âm thầm phát triển mà không có biểu hiện rõ ràng trong những năm đầu đời.

Trong trường hợp này, các bác sĩ đã liên hệ với Bệnh viện K (Hà Nội) để chuyển bệnh nhi về điều trị chuyên sâu theo phác đồ của Bộ Y tế.

Trẻ được bác sĩ thăm khám - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, ung thư tinh hoàn là một bệnh lý ít gặp nhưng nguy hiểm. Bệnh là sự phát triển khối u ác tính xuất phát từ một trong hai tinh hoàn. Căn bệnh này chiếm khoảng 1% trường hợp ung thư ở nam giới, 5% ca ung thư đường sinh dục - tiết niệu. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh ung thư tinh hoàn, trong đó chủ yếu là do bệnh lý tinh hoàn ẩn. Theo thống kê, khoảng 25 đến 40% số ca ung thư tinh hoàn là do tinh hoàn ẩn.

Bệnh có khả năng chữa trị thành công cao nếu được phát hiện sớm. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân là 98%; ở giai đoạn II là 95%, đến giai đoạn III chỉ còn 6%. Bệnh nhân đã di căn hạch thì tiên lượng xấu hơn, số di căn hạch càng nhiều thì tiên lượng càng xấu.

Khối u kích thước lớn, chèn ép thận và di căn - Ảnh: VnExpress

Bác sĩ khuyên nam giới khi có bất thường vùng tinh hoàn (đau tức, sờ thấy khối bất thường...) cần khám sớm để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để lại di chứng ảnh hưởng nặng nề sau này. Cha mẹ cần quan tâm sát sao hơn tới sức khỏe con, đặc biệt sức khỏe sinh sản, do độ tuổi dậy thì đến tuổi trưởng thành, các con thường hay ngại chia sẻ.

