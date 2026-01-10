Tá hỏa phát hiện bé trai 3 tuổi mắc ung thư tinh hoàn

Sức khỏe 10/01/2026 14:06

Ngày 8/1, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận bé trai 3 tuổi bị ung thư tinh hoàn, di căn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/1, bé trai trú tại Tuyên Quang được gia đình đưa đến khám vì những cơn đau bụng quanh rốn.

Qua thăm khám lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có một khối u lớn sau phúc mạc, chèn ép thận. Sau quá trình đánh giá toàn diện, kết quả cho thấy bé mắc ung thư tinh hoàn, theo dõi di căn gan và phổi.

Nguyên nhân được xác định là do tinh hoàn không xuống bìu, nằm trong ổ bụng từ khi sinh ra, âm thầm phát triển mà không có biểu hiện rõ ràng trong những năm đầu đời. 

Trong trường hợp này, các bác sĩ đã liên hệ với Bệnh viện K (Hà Nội) để chuyển bệnh nhi về điều trị chuyên sâu theo phác đồ của Bộ Y tế.

Tá hỏa phát hiện bé trai 3 tuổi mắc ung thư tinh hoàn - Ảnh 1
Trẻ được bác sĩ thăm khám - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, ung thư tinh hoàn là một bệnh lý ít gặp nhưng nguy hiểm. Bệnh là sự phát triển khối u ác tính xuất phát từ một trong hai tinh hoàn. Căn bệnh này chiếm khoảng 1% trường hợp ung thư ở nam giới, 5% ca ung thư đường sinh dục - tiết niệu. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh ung thư tinh hoàn, trong đó chủ yếu là do bệnh lý tinh hoàn ẩn. Theo thống kê, khoảng 25 đến 40% số ca ung thư tinh hoàn là do tinh hoàn ẩn.

Bệnh có khả năng chữa trị thành công cao nếu được phát hiện sớm. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân là 98%; ở giai đoạn II là 95%, đến giai đoạn III chỉ còn 6%. Bệnh nhân đã di căn hạch thì tiên lượng xấu hơn, số di căn hạch càng nhiều thì tiên lượng càng xấu.

Tá hỏa phát hiện bé trai 3 tuổi mắc ung thư tinh hoàn - Ảnh 2
Khối u kích thước lớn, chèn ép thận và di căn - Ảnh: VnExpress

Bác sĩ khuyên nam giới khi có bất thường vùng tinh hoàn (đau tức, sờ thấy khối bất thường...) cần khám sớm để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để lại di chứng ảnh hưởng nặng nề sau này. Cha mẹ cần quan tâm sát sao hơn tới sức khỏe con, đặc biệt sức khỏe sinh sản, do độ tuổi dậy thì đến tuổi trưởng thành, các con thường hay ngại chia sẻ.

Đau lòng: Nam thanh niên tử vong nghi do đốt than sưởi ấm khi ngủ

Đau lòng: Nam thanh niên tử vong nghi do đốt than sưởi ấm khi ngủ

Ngày 10/1, Viện KSND khu vực 4 (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ tử vong nghi do đốt than để sưởi ấm trong phòng kín.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư tinh hoàn bé trai 3 tuổi tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Video 1 giờ 11 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Video 1 giờ 15 phút trước
Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Video 1 giờ 19 phút trước
Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đau lòng: Nam thanh niên tử vong nghi do đốt than sưởi ấm khi ngủ

Đau lòng: Nam thanh niên tử vong nghi do đốt than sưởi ấm khi ngủ

Tá hỏa bé gái 9 tuổi bị tắc ruột do búi tóc dài gần 1 mét

Tá hỏa bé gái 9 tuổi bị tắc ruột do búi tóc dài gần 1 mét

Muỗng nhựa rơi vào đường thở, bé trai hơn 4 tuổi nôn ra máu, suy hô hấp

Muỗng nhựa rơi vào đường thở, bé trai hơn 4 tuổi nôn ra máu, suy hô hấp

6 lầm tưởng về ăn uống cản trở mục tiêu giảm cân

6 lầm tưởng về ăn uống cản trở mục tiêu giảm cân

Ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi ngày: Sức khỏe bị “bào mòn” ra sao?

Ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi ngày: Sức khỏe bị “bào mòn” ra sao?

Cánh báo biến chứng kinh hoàng từ tiêm filler ngực

Cánh báo biến chứng kinh hoàng từ tiêm filler ngực