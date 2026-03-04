Kẹt nguyên bàn tay trong máy xay thịt, người phụ nữ phải cắt cụt chi

Đời sống 04/03/2026 11:51

Sự cố lao động khiến người phụ nữ 36 tuổi ở Hải Phòng bị cuốn trọn bàn tay vào máy xay thịt, buộc bác sĩ phải cắt cụt chi để giữ tính mạng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa thông tin về một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng. Cụ thể, trong quá trình làm việc, chị L.T.M bất ngờ bị cuốn tay vào máy xay thịt đang hoạt động khiến bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng.

Nạn nhân được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Chí Linh (Hải Phòng), sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng bàn tay còn kẹt nguyên trong máy xay.

Theo các bác sĩ, cấu tạo kim loại của máy xay che khuất toàn bộ vùng tổn thương khiến việc chụp X-quang thông thường không thể đánh giá đầy đủ tình trạng xương và phần mềm. Trước tình huống phức tạp, ê-kíp quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để tháo rời thiết bị, đồng thời sử dụng hệ thống chụp C-arm ngay trong mổ nhằm xác định chính xác mức độ tổn thương xương, khớp, gân và mạch máu.

Kẹt nguyên bàn tay trong máy xay thịt, người phụ nữ phải cắt cụt chi - Ảnh 1
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay vẫn còn kẹt nguyên trong máy xay thịt - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, TS.BS Trần Mạnh Hùng, Khoa Phẫu thuật Chi dưới, người trực tiếp phẫu thuật cho biết, dù chị M. được sơ cứu và chuyển tuyến kịp thời nhưng tổn thương quá nặng nên các bác sĩ buộc phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải của bệnh nhân nhằm hạn chế biến chứng và đảm bảo an toàn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, tai nạn liên quan đến máy xay, máy nghiền tại cơ sở chế biến thực phẩm tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người lao động chủ quan hoặc chưa tuân thủ quy định an toàn. 

“Người lao động tuyệt đối không đưa tay vào miệng máy khi thiết bị đang hoạt động; luôn ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc gỡ kẹt; dùng dụng cụ đẩy thực phẩm chuyên dụng; trang bị bảo hộ phù hợp và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị. Khi xảy ra sự cố, cần ngắt điện ngay lập tức, sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế có chuyên môn sâu để được xử trí kịp thời, hạn chế tối đa di chứng chức năng”, Tiến sĩ Hùng nhấn mạnh.

Bé 10 tuổi chấn thương sọ não do tai nạn khi trượt patin

Bé 10 tuổi chấn thương sọ não do tai nạn khi trượt patin

Bệnh nhi 10 tuổi (Thanh Hóa) bị chấn thương sọ não nặng khi chơi patin vừa được cứu sống nhờ can thiệp phẫu thuật kịp thời.

