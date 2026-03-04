TP.HCM: Thêm 48 người nhập viện do ăn bánh mì, nâng tổng số người ngộ độc lên 54 trường hợp

Đời sống 04/03/2026 10:58

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 48 trường hợp đến cấp cứu, điều trị sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm trên đường Đồ Chiểu, nâng tổng số lên 54 trường hợp nghi ngộ độc.

Theo thông tin VietNamNet, sáng 4/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, tính đến 7h cùng ngày, đơn vị đã điều trị cho tổng cộng 54 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, trong đó 48 ca ghi nhận mới.

Theo bệnh viện, trong số này có 24 người đang điều trị tại Khoa Nhiễm, 11 người tại Khoa Nhi, số còn lại tại các khoa Nội; Tim mạch lão hóa và chờ ở phòng lưu.

TP.HCM: Thêm 48 người nhập viện do ăn bánh mì, nâng tổng số người ngộ độc lên 54 trường hợp - Ảnh 1
Thêm 48 người nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ảnh: VNExpress. 

Như VietNamNet đã thông tin, từ khuya 2/3 đến trưa 3/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã tiếp nhận khoảng 19 người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.

Trong đó có 6 trường hợp phải điều trị nội trú tại Khoa Nhiễm và Khoa Nhi. Các trường hợp còn lại có triệu chứng nhẹ hơn, được kê đơn điều trị ngoại trú và theo dõi tại nhà.

Các bệnh nhân điều trị nội trú cho biết, trước đó họ ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Chị N.T.K.N. (32 tuổi, trú phường Rạch Dừa, TPHCM) cho biết, khoảng 18h30 ngày 2/3, hai vợ chồng chị mua bánh mì thịt trên đường Đồ Chiểu về ăn.

Khoảng 1h sáng 3/3, chị N. xuất hiện triệu chứng sốt run, đau bụng dữ dội kèm nôn ói, tiêu chảy. Khoảng một giờ sau, chồng chị cũng có biểu hiện tương tự và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo chị N., bánh mì chị mua ăn có thịt, pa tê và rau dưa.

TP.HCM: Thêm 48 người nhập viện do ăn bánh mì, nâng tổng số người ngộ độc lên 54 trường hợp - Ảnh 2
Tiệm bánh mì không tên ở số 13 Đồ Chiểu. Ảnh: VNExpress. 

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc trên, chiều tối 3/3, UBND phường Vũng Tàu đã lập đoàn đến làm việc tại tiệm bánh mì không tên ở số 13 Đồ Chiểu và tiến hành lấy các mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Đồng thời, ngành chức năng địa phương đã yêu cầu tiệm bánh mì trên tạm ngưng hoạt động.

Theo VNExpress, những ngày qua có nhiều vụ ngộ độc hàng loạt sau ăn bánh mì xảy ra ở các tỉnh phía Nam. Trong hai ngày 1-2/3, 22 người tại TP HCM nghi ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay. Tuần trước, hơn 70 người nhập viện với triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 tại Đồng Tháp. Hai trường hợp này cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn kiểm nghiệm, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Cuối năm ngoái, hơn 300 người tại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi khuẩn Salmonella. Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãi cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại một chuỗi tiệm địa phương, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân trên.

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Ngày 1/3, Phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế TP HCM cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát việc tiếp nhận điều trị đối với những người bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến tiệm bánh mì trên.

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