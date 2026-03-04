Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Đời sống 04/03/2026 05:15

Chiều 3/3, giá vàng trong nước giảm mạnh theo đà lao dốc của kim loại quý thế giới. Diễn biến này gây không ít bất ngờ khi tình hình tại Iran vẫn diễn ra căng thẳng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều giảm sâu sau chuỗi tăng nóng trước đó. Trên thị trường quốc tế, vàng giao dịch quanh mức 5.076 USD/ounce, “bốc hơi” khoảng 240 USD so với mức đỉnh gần nhất.

Diễn biến điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh. Theo Kitco News, giá vàng hạ nhiệt trong khi bạc giảm sâu khi chỉ số USD bật tăng lên mức cao nhất trong 5 tuần. Đà đi lên của đồng bạc xanh đã gây áp lực đáng kể lên nhóm kim loại quý.

Giới phân tích cho rằng hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, cùng với làn sóng thanh lý các vị thế mua dài hạn, là những yếu tố chi phối phiên giảm điểm. Đồng thời, tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường - vốn tăng mạnh trước đó - cũng đã phần nào lắng dịu, khiến dòng tiền trú ẩn suy yếu.

"Giá USD tăng mạnh, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng vậy. Đây là các rào cản lớn với vàng và bạc", Ross Norman - nhà phân tích độc lập cho biết trên Reuters.

Một yếu tố khác gây sức ép lên giá vàng là kỳ vọng thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại trong thời gian dài hơn để tiếp tục theo dõi diễn biến lạm phát.

Theo công cụ CME FedWatch của CME Group, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6 hiện ở mức 60%, tăng đáng kể so với 45% trước khi xung đột bùng phát.

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, giá vàng và giá dầu tăng mạnh trong khi chứng khoán Mỹ giảm trong bối cảnh Trung Đông rơi vào tình trạng hỗn loạn khi Iran đang tìm cách nhanh chóng làm gia tăng cái giá mà Israel, Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh phải trả. Theo Hãng thông tấn Fars, Lực lượng IRGC đã sử dụng tên lửa tầm xa tấn công trực diện vào khu phức hợp chính phủ của Israel tại Jerusalem, trong đó có Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, Israel dồn dập tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Tehran của Iran cũng như các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch không kích Iran có thể kéo dài đến 4 tuần.

Một số tổ chức lớn như J.P. Morgan và Bank of America đã điều chỉnh dự báo giá. Theo họ, nếu vàng duy trì ổn định trên 5.400 USD, giá có thể hướng tới 6.000 USD vào cuối năm 2026.

Hiện, vàng đã vượt 2 mốc quan trọng. Đó là mốc 5.300 USD - một ngưỡng cản tâm lý mang tính chất con số tròn và mốc quan trọng 5.250 USD/ounce - từng là ngưỡng kháng cự trong cả tháng 2. Với những diễn biến mới, cả mốc 5.250 USD và 5.300 USD có thể trở thành hỗ trợ trong các nhịp điều chỉnh sau.

Giá dầu được dự báo có thể leo thang tiếp trong ngắn hạn khi cuộc chiến tại Trung Đông lan rộng. Israel đã ném bom Beirut sau khi nhóm Hezbollah bắn tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. 

Thông tin mới nhất cho thấy, Công ty Dầu mỏ Ả Rập Xê Út (Saudi Aramco) đã tạm ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu lớn nhất của mình. Hàng chục tàu chở dầu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư khi eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

Một rủi ro khác có thể ảnh hưởng tới thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu là hành động quân sự của Mỹ ở Iran có thể đe dọa hội nghị thượng đỉnh giữa TT Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Tư.

Tuy nhiên, theo ông Trump, chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran có thể kéo dài vài tuần nhưng đang đi trước kế hoạch. Bên cạnh đó, OPEC+ đã nhất trí nối lại việc tăng sản lượng dầu với tốc độ nhanh hơn.

Trước mắt, việc tăng sản lượng này khó có thể làm dịu thị trường, vì một số nhà sản xuất OPEC+ có khả năng tăng sản lượng hạn chế và các thành viên chủ chốt vùng Vịnh có thể đối mặt với nguy cơ bị hạn chế xuất khẩu nếu có sự gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz quan trọng.

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