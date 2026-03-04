Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/3/2026), Thần Tài trao lộc 'khủng', 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 04/03/2026 04:30

Thần Tài trao lộc 'khủng', 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn.

Tuổi Sửu

Cơ hội được trao tận tay và chỉ chờ người tuổi Sửu nhạy bén nắm bắt là có thể chuyển hóa thành những thành tựu nổi bật trong công việc. Song, bản mệnh cũng đừng quá phụ thuộc vào vận may mà hãy tự mình nỗ lực để có được sự nghiệp vững vàng. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ ít nhiều biến động. Thời gian dành cho gia đình không được nhiều nên giữa các cặp đôi luôn tồn tại khoảng cách vô hình. Người độc thân mải mê với công việc nên chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/3/2026), Thần Tài trao lộc 'khủng', 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên ổn định. Nhờ khả năng lãnh đạo và biết sắp xếp công việc khoa học mà bản mệnh có thể hoàn thành mọi việc trong đúng tiến độ. Bản tính ham học hỏi, biết lắng nghe cũng là một trong những yếu tố giúp tuổi này có được thành tựu như hiện tại.

Chuyện tình cảm thăng hoa tươi đẹp. Tình cảm của bản mệnh và người ấy trải qua khoảng thời gian ngọt ngào và êm ấm. Người độc thân sau khi tìm hiểu có thể sẽ tiến tới hôn nhân trong tương lai gần. Vốn không phải là người quá thân thiện, song người độc thân nhanh chóng chiếm được thiện cảm của nhiều người nhờ tính cách chân thành và tốt bụng. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/3/2026), Thần Tài trao lộc 'khủng', 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài lộc của người tuổi Hợi tương đối hanh thông. Công sức của bản mệnh bỏ ra, nay đã đến ngày thu hoạch, nhất là người có chức vụ, làm quan, hành chính cơ quan công vụ. Người tuổi Hợi mang trong mình sự bất khuất, kiên cường giúp bản thân vượt qua mọi khó khăn về tài chính trong hôm nay.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người tuổi Hợi còn đang lẻ bóng thì có thể nhận được hảo cảm từ những đối tượng khác giới trong các sự kiện, buổi gặp gỡ. Nhưng điều quan trọng là bản mệnh có đồng ý cho người khác cơ hội hay không. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/3/2026), Thần Tài trao lộc 'khủng', 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

