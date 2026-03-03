Sau ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 03/03/2026 20:50

3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tương đối ổn định. Những lúc rảnh rỗi, bạn hãy nên dành thời gian cho gia đình để cùng người ấy để lắng nghe những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày. 

Sau ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Mão sẽ diễn ra tốt đẹp. Người tuổi này có khả năng nhận được niềm vui bất ngờ liên quan đến công việc, nhất là những người đang muốn “thăng quan tiến chức”. Khả năng quản lý tài chính thông minh là cách giúp cho con giáp này có được cuộc sống thoải mái hơn trước. Song, bản mệnh chớ tự mãn và kiêu ngạo nếu không muốn trở thành rào cản đối với chính bản thân.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Tình yêu đôi lứa ngày càng viên mãn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nhờ đó, bạn càng tự tin hơn khi đối diện những trở ngại và chông chênh trong cuộc sống.

Sau ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Nguồn năng lực dồi dào, trí tưởng tượng “bay cao, bay xa” giúp cho người tuổi này đạt bước tiến đáng để trên con đường công danh. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng mà con giáp này không bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền nào, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên êm ấm, hài hòa. Đôi lứa yêu nhau đang rất hạnh phúc nên bù đắp phần nào trên con đường công danh. Có thể nói, gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bạn tìm về sau những ngày làm việc mệt mỏi. 

Sau ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cái tên nằm im lìm trong "danh sách chặn", hóa ra lại là người khiến tim tôi cuộn sóng mỗi đêm

Cái tên nằm im lìm trong "danh sách chặn", hóa ra lại là người khiến tim tôi cuộn sóng mỗi đêm

Tâm sự tình yêu 2 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
NÓNG: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên hơn 20 người

NÓNG: Số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên hơn 20 người

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp viên mãn nhất năm 2026, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên như ý, hưởng trọn phúc khí Trời ban

Chúc mừng 3 con giáp viên mãn nhất năm 2026, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên như ý, hưởng trọn phúc khí Trời ban

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm

Vừa nhận sổ tiết kiệm 7 tỷ chồng tặng khi biết vợ mang thai, tôi ngã quỵ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy đính kèm

Tâm sự Eva 5 giờ 19 phút trước
Một người mất thị lực sau khi đi ngang qua nơi pháo nổ

Một người mất thị lực sau khi đi ngang qua nơi pháo nổ

Sức khỏe 5 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, ôm hết vận may thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, xoay chuyển vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Chúc mừng 3 con giáp viên mãn nhất năm 2026, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên như ý, hưởng trọn phúc khí Trời ban

Chúc mừng 3 con giáp viên mãn nhất năm 2026, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên như ý, hưởng trọn phúc khí Trời ban

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, Thần Tài mở rương vàng gọi tên 3 con giáp tài lộc vô vàn, tiền bạc vô biên, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục