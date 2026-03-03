Cái tên nằm im lìm trong "danh sách chặn", hóa ra lại là người khiến tim tôi cuộn sóng mỗi đêm

Tâm sự tình yêu 03/03/2026 19:30

Quên đi một người mình từng gắn bó vốn dĩ không có đường tắt để bạn có thể đi như thế nhưng thời gian vẫn luôn là liều thuốc tốt nhất cho tất cả.

Tôi từng thấy một bài đăng như thế này: "Cảm giác tự tay mình đem người mình từng thích bỏ vào danh sách chặn liên lạc, chặn trang cá nhân facebook sẽ như thế nào?".

Bên dưới có một câu trả lời khiến tôi thấy cực kỳ tâm đắc:

"Cho rằng bỏ anh ta vào trong danh sách chặn liền có thể đem anh ta trục xuất ra khỏi thế giới của mình, dần dần rồi cũng sẽ quên hết tất cả những gì liên quan tới anh ta. Nhưng kết quả lại là càng muốn quên càng khó mà quên được. Rất nhiều lúc đều sẽ lén đem anh ta từ danh sách chặn ra ngoài, lén nhìn qua trang cá nhân của bạn bè, mượn tài khoản của bạn bè để xem anh ta sống thế nào. Thậm chí còn có lúc muốn nhắn cho anh ta một tin nhắn hỏi anh ta gần đây thế nào, tin nhắn viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí mà gửi đi. Bởi vì trong lòng biết rõ rằng anh ta đã không còn thuộc về mình, không phải của mình nữa nhưng vẫn rất nhớ nhung". 

Cũng đúng thôi mà. Tình cảm lại không giống như vòi nước, làm sao nói đóng lại thì liền không chảy nữa. Luôn có vài người như vậy, dù bạn có đem họ bỏ vào danh sách chặn liên lạc thì cũng không thể nào quên được. Chỉ cần trong lòng bạn còn có anh ta thì anh ta bất cứ lúc nào, ở đâu đi chăng nữa cũng có thể xuất hiện trong đầu bạn làm đảo lộn cuộc sống và tâm tư của bạn.

Dù bạn có vô số lần nhắc nhở bản thân rằng phải buông bỏ anh ta, quên anh ta đi nhưng cuối cùng lại không kiềm lòng được mà nhớ nhung. Tình cảm ấy mà, chỉ có thật sự trong lòng bạn không còn quan tâm nữa thì nó mới thật sự biến mất.

Khi bạn thật sự không còn quan tâm đến anh ta thì cho dùng bạn có tình cờ gặp anh ta ngoài đường thì anh ta cũng sẽ không thể khiến lòng bạn gợn lên một chút sóng, lòng bạn cũng sẽ chỉ còn lại sự bình thản, nhẹ nhàng mà đối diện. Thậm chí bạn còn có thể thản nhiên mà gật đầu chào anh ta, sau đó nhẹ như mây gió, không chút lưu luyến bước qua đời nhau. Nếu như bạn có thể làm như vậy thì đương nhiên bạn mới thật sự buông bỏ đoạn tình cảm từng có của mình và anh ta.

Cái tên nằm im lìm trong 'danh sách chặn', hóa ra lại là người khiến tim tôi cuộn sóng mỗi đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quên đi một người mình từng gắn bó vốn dĩ không có đường tắt để bạn có thể đi như thế nhưng thời gian vẫn luôn là liều thuốc tốt nhất cho tất cả. Nó sẽ từ từ chữa lành đi những tổn thương trong lòng của bạn khiến cho bạn dần dần học được cách chấp nhận, buông bỏ và để nó dần biến mất.

Tôi có một người bạn, cô ấy cùng bạn trai ở bên nhau đã 3 năm. Trước khi quyết định kết hôn, họ cùng nhau đi du lịch. Ở một cây nhân duyên nổi tiếng tại nơi họ đi du lịch, cô ấy đã ước nguyện có thể cùng người bên cạnh đến đầu bạc răng long. Cô ấy nói rằng cô ấy không tin Thần, không tin Phật, là một người theo chủ nghĩa duy vật nhưng nhìn thấy nhiều du khách hướng về phía cây nhân duyên kia ước nguyện, cô ấy cũng muốn mình có thể cùng người cô ấy yêu có một kết cục tốt đẹp.

Thế nhưng kết quả lại không như ý muốn, cuối cùng anh ta cũng nhẫn tâm mà vứt bỏ cô ấy. Cô ấy đương nhiên sẽ đau lòng và thấy tổn thương. Thế nhưng khi anh ta nói chia tay, cô ấy không khóc, không ầm ĩ ồn ào mà lựa chọn chấp nhận. Bạn bè, người thân đều nói cô ấy lạnh lùng, vô tình, nhẫn tâm nhưng cô ấy mới là người bị vứt bỏ mà? Lẽ nào cô ấy phải cầu xin, níu kéo anh ta đừng bỏ rơi cô ấy sao?

Thật ra mọi người đều đã hiểu lầm cô ấy. Chia tay không phải không đau buồn, cũng không phải không khóc nhưng mà trong lòng cô ấy biết rằng làm như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, anh ta vốn dĩ sẽ không bao giờ quay lại. Ở một nơi mà mọi người không nhìn thấy được, cô ấy đã âm thầm mà yêu anh ta rất lâu.

Cô ấy từ chối bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mới, không phải là không muốn yêu đương chỉ là vẫn không thể quên đi người kia. Dù cho anh ta làm cho cô ấy tổn thương đến thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cô ấy vẫn luôn nuôi một chút hi vọng rằng anh ta có thể lần nữa trở về bên cô. Cô ấy dù cho đem anh ta bỏ vào danh sách chặn nhưng vào lúc đêm muộn lại đem anh ta lấy ra, sau đó lén lút mà xem trang cá nhân của anh ta, xem trang cá nhân của bạn bè anh ta để muốn từ đó biết được đối phương sống như thế nào.

Khi mà cô ấy cảm thấy rất nhớ anh ta còn đi đến nơi mà trước đây họ từng đến, đến nơi mà anh ta từng nói anh ta thích. Cô ấy hi vọng rằng trong đám đông kia có thể tình cờ gặp lại anh ta hay là nhìn thấy bóng lưng của anh ta cũng được. Thế nhưng rõ ràng là trước đây luôn có thể vô tình mà gặp phải mà hiện tại làm thế nào cũng không thể gặp nữa. 

Cái tên nằm im lìm trong 'danh sách chặn', hóa ra lại là người khiến tim tôi cuộn sóng mỗi đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế giới rõ ràng rất nhỏ mà sau khi chia tay lại trở nên rất lớn. Những chuyện thế này cô ấy chưa từng nói cùng ai. Tuy không nói nhưng không có nghĩa là thật sự không để ý. Có vài người dù cho đã rời khỏi mình rồi nhưng hình bóng đã cắm rễ ở trong lòng cô ấy. Nhưng dù cho thế nào thì tôi nghĩ đến một ngày chúng ta cũng phải hiểu rõ rằng có những người một khi đã chia xa rồi thì thật sự sẽ không bao giờ có thể tiếp tục ở bên nhau được nữa.

Điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Ít nhất anh ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời của bạn, từng mang đến cho bạn vui vẻ và hạnh phúc. Có người từng nói rằng: "Bạn vốn dĩ chỉ có một mình nên khi mất đi sẽ hơi buồn một chút nhưng rồi sẽ qua. Thế giới này không có ai không thể rời bỏ ai cả, cũng không có ai không có người nào thì sẽ không sống được. Ngẫm lại thì trước khi anh ta xuất hiện bạn không phải cũng chỉ sống một mình hay sao?".

Đúng vậy đấy, đôi khi mất đi cũng không phải điều gì khủng khiếp. Điều khủng khiếp là bạn tự vẽ cho mình một nhà tù rồi nhốt mình ở trong đó. Cuộc sống vốn là quá trình quen biết rồi chia ly nên đừng qua đau buồn bởi những gì đã qua, đã mất đi rồi. Thời gian sẽ nói cho bạn biết rằng anh ta không biết quý trọng bạn là tổn thất của anh ta mà bạn chỉ là đã bỏ được một người không thật sự yêu bạn.

Thế giới này nhiều người như vậy, người xứng đáng để bạn yêu lại không phải chỉ có mình anh ta. Đối với những người không thuộc về bạn thì hãy chấp nhận buông bỏ, để anh ta đi. Hãy tin rằng không có anh ta bạn sẽ càng có cơ hội gặp được người tốt hơn anh ta.

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