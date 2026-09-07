Ngụy Triết Minh gây sốt với vai tổng tài trong phim mới

Sao quốc tế 07/09/2026 15:46

Ngụy Triết Minh đang nhận được sự quan tâm khi trở lại màn ảnh với vai Phó Minh Dư trong Bay Vào Tim Anh, bộ phim ngôn tình hiện đại lấy bối cảnh ngành hàng không.

Ngụy Triết Minh đang nhận được sự quan tâm khi trở lại màn ảnh với vai Phó Minh Dư trong Bay Vào Tim Anh, bộ phim ngôn tình hiện đại lấy bối cảnh ngành hàng không. Không đi theo hình mẫu tổng tài lạnh lùng, áp đảo quen thuộc, nam diễn viên lựa chọn cách thể hiện tiết chế, qua đó mang đến cho nhân vật vẻ trưởng thành và gần gũi hơn.

Trong phim, Phó Minh Dư là Phó Tổng giám đốc của Hằng Thế, một người trẻ có năng lực và giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Công việc buộc anh phải đưa ra những quyết định dứt khoát, đồng thời đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình công ty thay đổi và phát triển.

Ngụy Triết Minh gây sốt với vai tổng tài trong phim mới - Ảnh 1

Dù mô típ tổng tài không còn xa lạ với phim ngôn tình Hoa ngữ, Phó Minh Dư vẫn tạo được sự chú ý nhờ cách Ngụy Triết Minh xử lý nhân vật. Thay vì nhấn mạnh quyền lực bằng những hành động phô trương, nam diễn viên chủ yếu sử dụng ánh mắt, biểu cảm và nhịp diễn điềm tĩnh để tạo nên khí chất của một người lãnh đạo.

Cách tiếp cận này giúp hình tượng Phó Minh Dư bớt khuôn mẫu. Nhân vật vẫn có sự lạnh lùng cần thiết trong môi trường công việc nhưng không bị xây dựng thành một người đàn ông độc đoán chỉ để phục vụ tuyến tình cảm.

Bên cạnh Phó Minh Dư, Bay Vào Tim Anh xoay quanh Nguyễn Tư Nhàn do Lưu Tá Ninh thủ vai. Từng làm tiếp viên hàng không, cô quyết định theo đuổi ước mơ trở thành phi công sau những biến cố liên quan đến công việc đào tạo. Sau thời gian học tập, Nguyễn Tư Nhàn trở lại ngành hàng không với năng lực nổi bật. Cuộc gặp lại Phó Minh Dư cũng mở ra những va chạm mới, đồng thời tạo cơ hội để cả hai nhìn lại những hiểu lầm trong quá khứ.

Ngụy Triết Minh gây sốt với vai tổng tài trong phim mới - Ảnh 2

Điểm đáng chú ý của phim là chuyện tình giữa hai nhân vật chính gắn liền với hành trình nghề nghiệp. Những lựa chọn của Nguyễn Tư Nhàn và áp lực công việc của Phó Minh Dư cùng tác động đến mối quan hệ giữa họ, giúp câu chuyện tình cảm có thêm chiều sâu.

Bay Vào Tim Anh được chuyển thể từ tiểu thuyết Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh, với Ngụy Triết Minh và Lưu Tá Ninh đóng chính, chính thức lên sóng từ ngày 31/8/2026. Với phong thái điềm đạm và ngoại hình sáng, vai Phó Minh Dư tiếp tục cho thấy sự phù hợp của Ngụy Triết Minh với những nhân vật nam trưởng thành.

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