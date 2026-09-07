Tình và tiền của 3 con giáp đều viên mãn vẹn tròn trong tuần mới (7 đến 13/9/2026) gặp dữ hóa lành, thu được thành công lớn nếu biết nắm bắt thời cơ

Trong tuần mới (7 đến 13/9/2026), tuổi Dậu làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Dậu chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Vận trình tình duyên của tuổi Dậu rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, trở ngại của cuộc đời.

Trong tuần mới (7 đến 13/9/2026), tuổi Mùi có thể thoải mái phát huy năng lực trong lĩnh vực công việc bản thân đang theo đuổi. Con giáp này luôn biết cách làm việc linh hoạt và xoay chuyển tình thế tùy theo hoàn cảnh, không mấy khi lúng túng.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, đây là một năng lực đặc biệt của bản mệnh bởi không phải ai cũng có khả năng ứng biến với những tình huống bất ngờ xuất sắc như vậy. Hãy tận dụng ưu điểm này của mình để gây ấn tượng, giúp đường tiến thân càng thêm rộng mở.

Con giáp tuổi Mão

Trong tuần mới (7 đến 13/9/2026), tuổi Mão là những người được trời ban nhiều phúc đức, bất kể cuộc sống của họ khó khăn như thế nào cũng luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ, che chở. Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, những gì họ có được, họ đều san sẻ cho mọi người nhờ vậy mà phúc đức ngày càng tăng thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, cuộc sống của tuổi Mão khiến nhiều người mơ ước. Bởi lẽ hôn nhân của họ không những viên mãn mà đời sống vật chất ngày càng dồi dào. Đặc biệt, người tuổi Hợi sẽ cảm nhận được vận may dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, giúp vạn sự trong gia đình đều suôn sẻ, thuận lợi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!