Cổ Thiên Lạc bất ngờ bị kiện, nguyên nhân phía sau gây chú ý

Sao quốc tế 07/09/2026 11:20

Đầu tháng 9, Cổ Thiên Lạc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi vướng một vụ kiện dân sự liên quan khoản tiền lên tới 149 triệu HKD, tương đương khoảng 495 tỉ đồng.

Đầu tháng 9, Cổ Thiên Lạc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi vướng một vụ kiện dân sự liên quan khoản tiền lên tới 149 triệu HKD, tương đương khoảng 495 tỉ đồng.

Theo hồ sơ được nộp lên Tòa án Cấp cao Hong Kong (Trung Quốc), nguyên đơn là Sino Hero Ventures Limited, doanh nghiệp đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Hai bị đơn gồm Công ty TNHH Sản xuất Điện ảnh Thiên Hạ Nhất (One Cool Group) và cá nhân Cổ Thiên Lạc.

Vụ việc bắt nguồn từ một thỏa thuận vay được hai bên ký vào tháng 9.2019. Theo đó, phía nguyên đơn cho vay 70 triệu HKD, với thời hạn hoàn trả một năm. Khoản vay có lãi suất 12% mỗi năm và tăng lên 18% nếu quá hạn.

Cổ Thiên Lạc bất ngờ bị kiện, nguyên nhân phía sau gây chú ý - Ảnh 1

Phía công ty của Cổ Thiên Lạc bắt đầu trả tiền theo từng đợt từ năm 2022. Tuy nhiên, nguyên đơn cho rằng đến ngày 28.8.2026, tổng số tiền gốc và lãi chưa thanh toán vẫn lên tới hơn 149,38 triệu HKD. Ngày 2.9, doanh nghiệp này chính thức đệ đơn lên tòa án, yêu cầu thu hồi khoản nợ.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý tại Hong Kong, thậm chí có truyền thông nhận định vụ kiện cho thấy Cổ Thiên Lạc đang chịu áp lực tài chính đáng kể.

Tuy nhiên, phía Thiên Hạ Nhất không đồng tình với cách trình bày của nguyên đơn. Trong phản hồi ngày 4.9, công ty cho rằng những thông tin được đưa ra chưa phản ánh đầy đủ diễn biến vụ việc.

Đáng chú ý, Thiên Hạ Nhất đề cập việc Sino Hero Ventures Limited từng bị xóa khỏi danh sách đăng ký và giải thể trong gần ba năm. Theo công ty, trong khoảng thời gian này, họ không thể liên lạc với bất kỳ người đại diện được ủy quyền nào của nguyên đơn. Hai bên hiện có cách lý giải khác nhau về nguyên nhân khoản nợ kéo dài cũng như quá trình liên lạc và thanh toán.

Cổ Thiên Lạc bất ngờ bị kiện, nguyên nhân phía sau gây chú ý - Ảnh 2

Vụ kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi Cổ Thiên Lạc là một trong những nhân vật có ảnh hưởng tại ngành điện ảnh Hong Kong. Anh thành lập Thiên Hạ Nhất năm 2013 và nắm 90% cổ phần. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ đầu tư, sản xuất, phát hành phim đến hậu kỳ, kỹ xảo và quản lý nghệ sĩ.

Những năm qua, Cổ Thiên Lạc mạnh tay đầu tư vào nhiều dự án kinh phí lớn như “Minh nhật chiến ký”, “Cửu Long Thành Trại: Vây Thành” và “Tầm Tần Ký”. Tuy nhiên, thị trường điện ảnh Hong Kong được cho là ngày càng chịu nhiều sức ép, trong khi doanh thu phòng vé sụt giảm mạnh so với một thập kỷ trước.

Vì vậy, vụ kiện không chỉ liên quan đến khoản nợ hàng trăm tỉ đồng mà còn đặt ra câu hỏi về sức khỏe tài chính của mô hình sản xuất phim lấy ngôi sao làm trung tâm. Với Cổ Thiên Lạc, đây có thể là một trong những giai đoạn nhiều áp lực nhất kể từ khi anh chuyển mạnh sang vai trò nhà sản xuất và đầu tư điện ảnh.

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