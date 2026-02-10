Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Sao quốc tế 10/02/2026 18:30

Mới đây, khi tham gia chương trình The do show do Trịnh Du Linh dẫn dắt, Cổ Thiên Lạc hiếm hoi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Mới đây, khi tham gia chương trình The do show do Trịnh Du Linh dẫn dắt, Cổ Thiên Lạc hiếm hoi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân. Cụ thể, nam diễn viên tiết lộ thời thơ ấu từng gặp vấn đề nghiêm trọng ở não, gây ra các cơn mù tạm thời, đồng thời hiện tại có dấu hiệu suy giảm trí nhớ nhẹ và mắc chứng mù khuôn mặt.

Theo Cổ Thiên Lạc, từ khi còn nhỏ anh thường xuyên gặp tình trạng mất thị lực đột ngột. Mỗi lần phát tác, trước mắt anh xuất hiện một luồng ánh sáng trắng mạnh rồi rơi vào trạng thái không nhìn thấy gì trong khoảng hơn 10 giây. Các cơn mù tạm thời này xảy ra với tần suất cao, có thời điểm lên đến 4-5 lần trong một ngày, khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ - Ảnh 1

Sau khi được đưa đi kiểm tra bằng chụp cắt lớp não, bác sĩ phát hiện trong não anh có tụ máu, phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài. Tuy nhiên khi trưởng thành, não phát triển hoàn thiện hơn khiến khối máu tụ không còn chèn ép dây thần kinh thị giác. Hiện tại, tình trạng này không còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

Dù vậy, nam diễn viên cũng thẳng thắn thừa nhận đang gặp tình trạng suy giảm trí nhớ nhẹ, đôi khi không thể nhận ra cả những người quen trong giới giải trí, dù có cảm giác “rất quen”.

"Tôi không chắc có phải vì làm diễn viên gặp quá nhiều người hay không, nên khó tránh khỏi bị mù khuôn mặt. Nhiều lúc tôi cảm thấy người đó rất quen, nhưng khi họ hỏi tôi có nhớ không thì tôi thật sự không nhớ. Tôi không biết đó có phải là mất trí nhớ hay không, mà giống như não bộ bị quá tải", anh nói trong chương trình.

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ - Ảnh 2

Bên cạnh các vấn đề sức khỏe, Cổ Thiên Lạc cũng nhắc lại những tai nạn nghiêm trọng từng trải qua trong cuộc đời. Ngoài việc thời nhỏ từng bị ngựa đá trúng đầu, anh còn gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào ngày tốt nghiệp trung học, để lại vết sẹo trên gương mặt cho đến nay.

Những chia sẻ của Cổ Thiên Lạc khiến không ít người hâm mộ sự lo lắng. Dù vậy, nam diễn viên cho rằng những trải nghiệm đó khiến anh ý thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống và sự nghiệp.

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