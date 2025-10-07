Thất bại sau 8 năm chờ đợi, phim có Cổ Thiên Lạc tiếp tục dính bê bối

Sao quốc tế 07/10/2025 14:50

Vừa qua, phim “Sons of the Neon Night” chính thức phát hành tại Trung Quốc đại lục.

Dù được đầu tư 450 triệu NDT và từng là tác phẩm được mong đợi nhất trong nhiều năm, bộ phim Sons of the Neon Night (Phong Lâm Hỏa Sơn) do Mạch Tuấn Long đạo diễn, với sự tham gia của Kim Thành Vũ, Lương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc và Nhậm Hiền Tề, đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hong Kong sau khi ra mắt.

Theo thống kê từ Maoyan, tính đến 16h30 cùng ngày, phim chỉ đạt doanh thu 15,5 triệu NDT. Trước đó, vào 9h sáng, phim mới thu về 6,49 triệu NDT. Tỷ lệ lấp rạp chỉ đạt 7,2%, tỷ lệ doanh thu phòng vé là 7,1%, cho thấy sức hút với khán giả rất hạn chế.

Quá trình quay diễn ra từ tháng 6/2017 và kết thúc vào tháng 3/2018. Ban đầu, phim được lên kế hoạch phát hành năm 2019, nhưng quá trình hậu kỳ bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Trong thời gian chờ đợi kéo dài tới 8 năm, bộ phim dần đánh mất tính thời sự và độ hấp dẫn vốn có.

 Thất bại sau 8 năm chờ đợi, phim có Cổ Thiên Lạc tiếp tục dính bê bối - Ảnh 1

Không chỉ doanh thu thấp, chất lượng phim cũng bị đánh giá kém. Sau khi trình chiếu tại một số liên hoan phim, “Sons of the Neon Night” nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Đạo diễn Juno Mak buộc phải cắt gọn thời lượng phim từ 132 phút xuống còn 125 phút. Tuy nhiên, việc rút ngắn này khiến câu chuyện thiếu mạch lạc, nhiều chi tiết bị bỏ dở hoặc trở nên khó hiểu.

Một trong những nguyên nhân khiến phim thất bại nằm ở nội bộ ê-kíp sản xuất. Theo QQ, trong quá trình quay, đạo diễn Juno Mak từng mâu thuẫn với hai diễn viên chính là Kim Thành Vũ và Nhậm Hiền Tề. Căng thẳng lên tới mức các bên không còn trao đổi công việc. Sau khi phim hoàn thành, Kim Thành Vũ gần như không tham gia bất kỳ hoạt động quảng bá nào. Điều này ảnh hưởng nặng nề đến chiến dịch truyền thông của phim, nhất là khi các ngôi sao lớn thường đóng vai trò then chốt trong việc thu hút người xem.

 Thất bại sau 8 năm chờ đợi, phim có Cổ Thiên Lạc tiếp tục dính bê bối - Ảnh 2

Bên cạnh đó, chỉ đạo hành động Hùng Hân Hân gây chú ý khi chia sẻ bài viết với nội dung: “Tác phẩm của kẻ tâm lý biến thái không đáng để mong đợi”. Động thái này được cho là ám chỉ đạo diễn Mạch Tuấn Long. Bài đăng này nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên tin đồn về mâu thuẫn giữa các thành viên trong đoàn phim.

 

Trang HK01 cho biết, một khán giả tự nhận là người trong đoàn tiết lộ hậu trường gây sốc. Trong cảnh treo cổ của nhân vật do Nhậm Hiền Tề đảm nhận, đạo diễn từng nói đã hỏi ý kiến bác sĩ và cho rằng “treo trong 10 giây sẽ không sao”. Dù Nhậm Hiền Tề không trực tiếp thực hiện, diễn viên đóng thế bị đạo diễn yêu cầu diễn thật và cảnh quay kéo dài tới một phút. Người này sau đó bị siết cổ quá lâu, phải nhập viện điều trị.

Theo nguồn tin này: “Tất cả các pha nguy hiểm đều là do Mạch Tuấn Long yêu cầu chỉ đạo võ thuật thực hiện, bao gồm cả việc bắt diễn viên bóp cổ Nhậm Hiền Tề đến mức gần như nghẹt thở".

Vụ việc khiến Nhậm Hiền Tề tức giận, định xô xát với đạo diễn Mạch Tuấn Long. Kim Thành Vũ cũng có mặt, anh bày tỏ sự phản đối. Sau sự cố, hai nam diễn viên từ chối quay bổ sung, chỉ có Lương Gia Huy và Lưu Thanh Vân đồng ý hoàn thiện cảnh quay.

Thất bại sau 8 năm chờ đợi, phim có Cổ Thiên Lạc tiếp tục dính bê bối - Ảnh 3

Ngoài ra, chỉ đạo võ thuật Hùng Hân Hân bị sa thải vì không chấp nhận vài yêu cầu của đạo diễn, công việc này sau đó được chuyển cho Đặng Thụy Hoa đảm nhiệm.

Hiện, cả đạo diễn Mạch Tuấn Long và ê-kíp sản xuất chưa phản hồi về những cáo buộc trên. Phong Lâm Hỏa Sơn khởi quay từ năm 2018, sau tám năm mới hoàn tất và ra mắt tại Hong Kong, Trung Quốc đầu tháng 10/2025.

Cổ Thiên Lạc cũng góp mặt trong phim nhưng không thể kéo lại kỳ vọng. Anh từng là ngôi sao quen thuộc với khán giả Trung Quốc đại lục, nhưng những năm gần đây thường xuyên xuất hiện trong các dự án có chất lượng thấp. Tên tuổi của Cổ Thiên Lạc bị suy giảm đáng kể, trong khi những chiến dịch quảng bá đi kèm không còn tạo được sự tin tưởng nơi người hâm mộ.

Bộ phim Phong Lâm Hỏa Sơn do Mạch Tổn Long (Juno Mak) cầm trịch đã có buổi chiếu lúc 6h hôm 17/5 (giờ Malaysia), trong khuôn khổ hạng mục Midnight Screenings tại Liên hoan phim Cannes.

