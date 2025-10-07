Phát hiện sư tử đang đuổi theo mình, bé trai 11 tuổi vừa bỏ chạy vừa la hét trước khi bị con vật vồ ngã

Đoạn clip ghi lại cho thấy con mèo lớn lao xuống phố vào khoảng 9h15 tối ngày 4/10, ở tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan. Nó đã lao vào tấn công Arthit Nueangnui, 11 tuổi, sau khi thoát khỏi chuồng. Kết quả khiến bé trai và 1 người đàn ông bị thương.

Video 16 giờ 39 phút trước 16 giờ 39 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-su-tu-ang-uoi-theo-minh-be-trai-11-tuoi-vua-bo-chay-vua-la-het-truoc-khi-bi-con-vat-vo-nga-743601.html