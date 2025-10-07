Ô tô dừng đèn đỏ bị xe khác tông mạnh, cú va chạm khiến xe gãy làm đôi, 2 người thương vong

Vụ việc xảy ra trên phố Antalya Çevreyolu ở huyện Meram, tỉnh Konya, Thổ Nhĩ Kỳ, vào khoảng 13h30 ngày 3/10. Hậu quả khiến một chiếc xe bị gãy làm đôi sau khi đâm vào một cột đèn và một cái cây trên dải phân cách. Một chiếc đã dừng lại sau khi chạy được khoảng 200 mét trước khi đâm vào một bảng điện ven đường.
Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

