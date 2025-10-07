Tài xế sửng sốt khi bắt gặp con tuần lộc xuất hiện giữa ngay ban ngày trên đường quê

Sự việc xảy ra vào tuần trước, gần khu vực O'Briensbridge, Hạt Clare, Ireland. Nhiều người lái xe đã phải dừng lại hoặc giảm tốc độ để quan sát và nhường đường cho con vật to lớn, có bộ lông nâu sẫm và cặp gạc đầy ấn tượng, đang thong thả băng qua mặt đường như một du khách hiền lành.
Video 17 giờ 7 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

