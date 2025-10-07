Mẹ ngủ gục trên ghế lái, cậu bé 7 tuổi đã bị kẹt đầu vào cửa sổ ở ghế sau và dẫn tới tử vong

Một phụ nữ 32 tuổi ở Georgia, Mỹ, đã bị bắt sau khi đứa con trai 7 tuổi của cô tử vong do đầu bị kẹt trong cửa sổ ô tô. Sở Cảnh sát Atlanta hôm 1/10 cho biết, Kandice Grace đã bị buộc tội giết người cấp độ hai và hành vi tàn ác cấp độ hai đối với trẻ em.

