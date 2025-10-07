Mẹ ngủ gục trên ghế lái, cậu bé 7 tuổi đã bị kẹt đầu vào cửa sổ ở ghế sau và dẫn tới tử vong

Một phụ nữ 32 tuổi ở Georgia, Mỹ, đã bị bắt sau khi đứa con trai 7 tuổi của cô tử vong do đầu bị kẹt trong cửa sổ ô tô. Sở Cảnh sát Atlanta hôm 1/10 cho biết, Kandice Grace đã bị buộc tội giết người cấp độ hai và hành vi tàn ác cấp độ hai đối với trẻ em.
Video 16 giờ 48 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

