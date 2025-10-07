Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (8/10-9/10), 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 07/10/2025 11:45

3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ cải thiện rõ rệt sau ngày thứ Hai tới. Khả năng sáng tạo và tư duy cởi mở chính là yếu tố giúp cung hoàng đạo này gây ấn tượng tốt với cấp trên. Nhờ đó, tài lộc cũng khởi sắc vượt bậc. Những nỗ lực trong công việc hiện tại đang cải thiện đáng kể mức thu nhập của bạn. Hơn nữa, bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các công việc làm thêm thêm của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ rực rỡ thăng hoa. Đường tình duyên gặp nhiều may mắn, quý nhân soi đường dẫn lối giúp người độc thân dễ dàng tìm thấy ý trung nhân. Bản mệnh hãy cứ mở lòng đón nhận hạnh phúc trước mắt.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (8/10-9/10), 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận trình tài lộc ổn định và suôn sẻ trong thời gian tới. Lương bổng không thay đổi, nếu đầu tư vào quản lý tài sản hoặc hợp tác thì vận may chỉ ở mức trung bình. Về công việc, hãy hành động thông minh và sáng suốt, biết trước và rút lui, được và mất để có thể giải quyết một cách chính xác, khách quan những vấn đề phức tạp, có như vậy mới đạt được thành quả như ý. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng khá hài hòa bình lặng. Các cặp đôi có được khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (8/10-9/10), 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập, tuy nhiên, bạn vẫn nên lựa chọn những công việc thực sự phù hợp với bản thân. Cùng với đó quý nhân sẽ hỗ trợ cho bản mệnh tiến xa hơn với việc thực hiện kế hoạch tiền bạc của mình. Hãy tự tin với lựa chọn của bản thân nhưng cũng đừng quên lời khuyên của những ai có kinh nghiệm.

Vận trình tình cảm tương đối bình ổn. Cuộc sống gia đình khó tránh khỏi những bất đồng trong quan niệm sống. Thế nhưng, nếu biết cách cảm thông và bao dung cho nhau thì quan hệ hôn nhân càng thêm khắng khít và bền lâu.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (8/10-9/10), 3 con giáp tài khí ngút trời, 'hút tiền không ngớt' về túi, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 7/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 7/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Ba 7/10/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông.

