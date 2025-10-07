Không còn nhận ra 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố

Sao quốc tế 07/10/2025 11:23

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đồng loạt lan truyền loạt ảnh hậu trường của Đàm Tùng Vận trong dự án Lan Hương Như Cố.

Trong dự án phim Lan Hương Như Cố, Đàm Tùng Vận khiến công chúng ngỡ ngàng khi xuất hiện với tạo hình người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc điểm bạc và gương mặt khắc khổ.

Nếu như trước đây, khán giả quen thuộc với vẻ đẹp trẻ mãi không già của cô trong các phim như Lấy Danh Nghĩa Người Nhà hay Cẩm Tâm Tựa Ngọc, thì lần này, hình ảnh Đàm Tùng Vận trên phim trường Lan Hương Như Cố lại hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt được hóa trang kỹ càng với những nếp nhăn, ánh mắt u uẩn pha chút mỏi mệt của tuổi già khiến nhiều người thoáng giật mình, thậm chí không thể nhận ra cô ngay lập tức.

Trên các diễn đàn phim ảnh, hàng nghìn bình luận đã nổ ra. Phần lớn khán giả tỏ ra xúc động và ngưỡng mộ tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của nữ diễn viên.

Không còn nhận ra 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố - Ảnh 1

Trong Lan Hương Như Cố, Đàm Tùng Vận thủ vai Thẩm Gia Lan, thiên kim tiểu thư của phủ Đại học sĩ - một nhân vật có cuộc đời đầy biến động. Khi gia đình sa cơ vì bị vu oan mưu phản, cô buộc phải ẩn danh dưới thân phận mới Hứa Lan Hương, sống cuộc đời thấp kém của một nha hoàn trong chính nhà người từng đính hôn với mình.

Nhân vật của cô là hiện thân của nỗi đau, sự hy sinh và lòng kiên định - một người phụ nữ từng sống trong nhung lụa nhưng chấp nhận đánh đổi tất cả để tồn tại và bảo vệ người thân. Tạo hình già nua của Đàm Tùng Vận được tiết lộ chính là phiên bản cuối cùng của Hứa Lan Hương, khi cô đã trải qua cả một đời sóng gió, yêu thương và mất mát.

Chính vì vậy, khi loạt ảnh được tung ra, khán giả càng thêm xúc động. Nhiều người cho rằng tạo hình này không chỉ là sự già hóa về diện mạo mà còn phản ánh sự trưởng thành nội tâm của nhân vật - điều mà Đàm Tùng Vận thể hiện bằng ánh mắt và biểu cảm cực kỳ tinh tế.

Không còn nhận ra 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố - Ảnh 2

Không chỉ nhờ diễn xuất của Đàm Tùng Vận, Lan Hương Như Cố còn gây chú ý bởi kịch bản sâu sắc và dàn diễn viên chất lượng, đặc biệt là nam chính Lưu Học Nghĩa - người từng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim cổ trang đình đám.

Phim xoay quanh câu chuyện tình duyên ngang trái giữa Hứa Lan Hương và Lâm Cẩm Kỳ, hai con người vốn có duyên từ nhỏ nhưng bị định mệnh chia cách. Khi gặp lại, họ đều mang trong mình những vết thương và thân phận khác nhau. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở tình yêu, mà còn là hành trình đấu tranh, chuộc lỗi và tìm lại bản ngã giữa thời loạn lạc.

Không còn nhận ra 'nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận trong Lan Hương Như Cố - Ảnh 3

Với phần phục trang, mỹ thuật được đầu tư chỉn chu và tông màu cổ điển mang hơi hướng cung đình, bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một trải nghiệm cảm xúc đậm chất Á Đông, nơi tình yêu và định mệnh đan xen trong từng khung hình.

Khán giả nhận xét rằng Lan Hương Như Cố có thể trở thành Cẩm Tâm Tựa Ngọc thứ hai trong sự nghiệp của Đàm Tùng Vận - một dấu ấn khẳng định vị thế nữ chính vững chắc trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ.

Thời điểm hiện tại, Đàm Tùng Vận đang được coi là một trong những nữ thần thanh xuân đẹp nhất Cbiz. Cô nổi tiếng với khả năng "hack tuổi", đóng các vai trẻ hơn tuổi thật rất nhiều mà không hề khiến khán giả cảm thấy lấn cấn.

